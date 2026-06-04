Eine Gruppe namhafter Mathematiker warnt vor dem Tempo, mit dem KI in ihr Fach vordringt und dessen Kultur unter Druck setzt. Hintergrund sind Benchmark-Ergebnisse, bei denen Spitzenmodelle anspruchsvolle Mathematik in greifbare Nähe rücken.

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Die Sorge der Mathematiker entzündet sich an Zahlen wie denen des FrontierMath-Tests. Ende Mai 2026 führte GPT-5.5 Pro die Rangliste mit 52,4 Prozent an, dicht gefolgt von zwei weiteren Modellen. Der Abstand an der Spitze beträgt nur gut zwei Punkte.

Das Wichtigste in Kürze

GPT-5.5 Pro erreicht 52,4 Prozent im FrontierMath-Benchmark

Fachleute erwarten eine Sättigung nahe 100 Prozent binnen zwei Jahren

Elf Mathematiker stellten im Februar 2026 die härtere Challenge First Proof vor

Marc Lackenby löste mit KI ein offenes Problem aus der Gruppentheorie

Warum beunruhigt der KI-Fortschritt die Zunft?

KI-Modelle lösen zunehmend Mathe-Benchmarks. Forscher reagieren mit noch schwierigeren Aufgaben aus „First Proof“ mit fünfseitigen Beweisen

Sättigung in Sicht: Frühere Tests galten als unknackbar und fallen nun reihenweise. Weil FrontierMath bald ausgereizt sein dürfte, schoben elf renommierte Forscher mit First Proof zehn besonders harte Aufgaben nach, deren Beweise rund fünf Seiten umfassen. Die nüchterne Einordnung solcher Modelle bietet der LLMs-Ratgeber.

Echte Forschung: Der Oxforder Mathematiker Marc Lackenby nutzte ein KI-System, um ein lange offenes Problem aus dem Kourovka-Notizbuch zu klären. Damit verlässt KI das Reich der Testaufgaben und greift in die laufende Forschung ein. Der Streit dreht sich weniger um Rechenkraft als um Werte und Urheberschaft im Fach.

Wenn die Maschine den Beweis liefert, bleibt die Frage, wem die Erkenntnis gehört. Genau diese Debatte sollten Unternehmen im Kleinen längst führen. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Einordnung: Behandeln Sie KI-Ergebnisse als Vorschlag, nicht als fertigen Beweis, und prüfen Sie kritische Resultate gegen. Die Details zur Warnung dokumentiert das Fachmagazin Science.

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