Mehr als die Hälfte der Kommunen in Baden-Württemberg wird ihren Spitzenbedarf an Trinkwasser im Jahr 2050 voraussichtlich nicht decken können. Dieses Ergebnis hat der Masterplan Wasserversorgung des Landes Anfang 2026 zutage gefördert. Die Landesregierung hat als Reaktion die Fördermittel auf 88 Millionen Euro im Jahr 2026 erhöht. Damit reagiert Baden-Württemberg auf eine Entwicklung, die andere Bundesländer in ähnlicher Form trifft.

Was der Masterplan analysiert

Masterplan Wasserversorgung Baden-Württemberg analysiert Trinkwassersicherheit unter Berücksichtigung von Klimaszenarien, Demografie und Bedarfsprognosen für alle Regionen

Der Masterplan Wasserversorgung beleuchtet die Trinkwasserlage in allen Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs. Grundlage sind Klimaszenarien, demografische Entwicklungen und prognostizierte Bedarfsspitzen. Im Ergebnis zeigt sich ein dreigeteiltes Bild:

Ballungsräume wie Stuttgart, Karlsruhe und Mannheim verfügen über robuste Fernwasserversorgung und sind weniger gefährdet.

wie Stuttgart, Karlsruhe und Mannheim verfügen über robuste Fernwasserversorgung und sind weniger gefährdet. Mittelständische Kommunen in der Fläche stehen vor harten Investitionsentscheidungen, etwa für Anschluss an überregionale Netze.

in der Fläche stehen vor harten Investitionsentscheidungen, etwa für Anschluss an überregionale Netze. Kleinere Gemeinden mit eigener Wasserversorgung sind besonders verletzlich, weil sie über kaum Pufferkapazitäten verfügen.

Die Bedarfsspitzen entstehen vor allem in heißen Sommerwochen. Wenn Hausgärten, Schwimmbäder und Klimatisierung gleichzeitig Wasser ziehen, steigt der Verbrauch um ein Vielfaches des Tagesdurchschnitts. Genau in solchen Spitzen droht die Versorgung zu kippen.

Was die 88 Millionen Euro bewirken sollen

Erhöhte Förderung für Fernwasserversorgung, Hochbehälter-Sanierung und Effizienzmaßnahmen zur Wassersicherung in Kommunen

Die erhöhte Förderung steht für drei Maßnahmenfelder zur Verfügung. Ausbau und Vernetzung der Fernwasserversorgung, damit lokale Engpässe durch überregionalen Bezug ausgeglichen werden können. Sanierung und Erweiterung von Hochbehältern, um Pufferkapazitäten zu erhöhen. Effizienzmaßnahmen, etwa Leckage-Reduzierung und Mess-Modernisierung.

Kommunen müssen für die Förderung konkrete Projekte einreichen. Erfahrungsgemäß sind die ersten Tranchen schnell ausgeschöpft. Wer plant, sollte frühzeitig Anträge vorbereiten.

Was Unternehmen davon haben

Wasserintensive Unternehmen sollten Wasserbedarf quantifizieren, lokale Versorgung prüfen und mit Wasserversorgern verhandeln

Auch für Unternehmen ist der Masterplan relevant. Wasserintensive Branchen sollten den lokalen Versorgungsstatus prüfen, bevor neue Investitionen vor Ort entschieden werden.

Wasserbedarf der nächsten zehn Jahre quantifizieren und mit der lokalen Versorgungslage abgleichen.

Mit dem örtlichen Wasserversorger frühzeitig in Gespräch gehen, um Anschlussleistungen abzusichern.

Brauchwassernutzung und Kreislaufführung als Beitrag zur Spitzenlastabsenkung in Betracht ziehen.

Wer in Baden-Württemberg neue Standorte plant, sollte den Masterplan Wasserversorgung als Pflichtlektüre verstehen. Standortentscheidungen ohne Wasserblick sind nicht mehr verantwortbar“, so Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Ausblick

Bundesländer entwickeln Wassersicherheitspläne. Für Industrie und Mittelstand wird Wassersicherheit bei Standortwahl künftig Standard wie Energie und Breitband

Andere Bundesländer ziehen nach. Bayern und Hessen arbeiten an vergleichbaren Masterplänen, Niedersachsen hat erste Eckpunkte vorgelegt. Für Entscheider in der Industrie und im Mittelstand bedeutet das: Wassersicherheit wird in den kommenden Jahren ein Pflichtthema bei Standortentscheidungen, ähnlich wie Energieverfügbarkeit oder Breitbandanschluss.