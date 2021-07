Personalisiertes Marketing ist nicht immer einfach. Dahinter versteckt sich ein hoher Aufwand, solltest du versuchen, das Thema manuell anzugehen. Effektiver ist es deshalb, die richtigen Tools zu verwenden und den Prozess an sich automatisiert zu gestalten. Dazu gehört beispielsweise ein leistungsstarkes CRM-System, das zeigt, wann deine Seiten besucht wurden. Mit solchen Analysen erkennst du, für welche Angebote und Preisoptionen sich deine Leads interessieren. Auf diese Weise schaffst du es, die Performance deiner Kampagnen zu analysieren und deine Conversion Rates zu erhöhen.

E-Mail-Marketing: Mit welchen Kosten musst du rechnen?

Verwendest du kostenlose Marketing-Tools, ist das personalisierte E-Mail-Marketing für dich kostenfrei. Basierend auf deinen Kontaktdaten kannst du deine individuellen Botschaften einfach und unkompliziert versenden. Alternativ kannst du beispielsweise direkt in den Dialog mit deinen Leads treten – dazu eignet sich ein Live-Chat besonders gut. Das Wichtige daran: Sobald du kostenlose Marketing-Tools mit einem leistungsstarken CRM verbindest, sammelst du stets wertvolles Wissen über potenzielle Kunden und Kundinnen.

Welche Funktionalität sollten diese Tools dir bieten?

Damit du von kostenlosen Marketing-Tools langfristig profitierst, sollten sie die wichtigsten Funktionen bereitstellen. Dazu gehören:

Ein robustes und leistungsstarkes CRM-System

Vorlagen für Formulare, die dir wertvolle Zeit ersparen

Die korrekte Erfassung sämtlicher qualifizierter Leads

Eine Möglichkeit, Kontakt- und Pop-up-Formulare zu deiner Webseite hinzuzufügen – idealerweise ohne Programmieraufwand

Ebenfalls interessant ist die Aussicht, durch diese Tools zu erfahren, wie deine Leads auf deine Internetpräsenz gelangt sind. Welche Inhalte haben sie sich angesehen? Wenn du bei wiederholten Besuchen die Möglichkeit hast, das Tracking mit vorherigen Sessions zu verknüpfen, erhältst du ein umfassendes Bild. Sind diese Informationen chronologisch protokolliert und verständlich aufbereitet, bietet dir das einen klaren Vorteil: Du kannst das Verhalten deiner Leads nachverfolgen und sehen, in welcher Lifecycle-Phase sie sich befinden.

Neue Leads generieren: Worauf kommt es eigentlich an?

Neue Leads zu generieren kann entweder mühsam und schleppend sein oder ohne Weiteres funktionieren. Aber was brauchst du überhaupt dazu, dass du problemlos neue Leads generieren kannst? Einer der wichtigsten Schlüssel dafür ist das Inbound-Marketing deiner Website, verbunden mit einer automatisierten Strategie für dein Marketing. Die folgenden Punkte helfen dir im Kontext der Lead Generierung weiter.

1. Sorge dafür, dass deine Leads dich finden

Mittlerweile informieren sich die meisten Käufer online über die Produkte, die sie kaufen möchten. Das bedeutet, dass sie anhand der gefundenen Informationen ihre Kaufentscheidung treffen. In den letzten Jahren hat sich dieser Effekt noch mehr verstärkt. Das macht es besonders wichtig, dass deine zukünftigen Kunden dich im Internet finden. Dazu gehört nicht nur, dass sie dein Unternehmen und deine Produkte sehen. Mindestens genauso wichtig ist heutzutage guter Content. Denn über wertvolle Inhalte bietest du deinen Leads alles, was sie für ihren Customer Journey benötigen. Am besten eignen sich dafür themenrelevante Beiträge auf deinem Blog.

2. Biete die richtigen CTAs, Landingpages und Conversion Angebote

Damit deine Besucher mit dir in Kontakt treten oder bei dir kaufen, brauchst du mehr als gute Beiträge. Wichtig ist vor allem, dass du ihnen den Customer Journey erleichterst. Dazu bietest du ihnen auf jeder Seite direkt den nächsten logischen Schritt an. Egal ob es dabei um einen Guide, ein Whitepaper oder ein Webinar handelt: Erwarte nicht, dass sie deinen CTA erraten, sondern lade sie zum Klicken ein. Das macht es leichter, neue Leads zu generieren. Das Problem daran ist, dass es möglicherweise nicht die Richtigen sind. Schließlich möchtest du nicht nur neue Besucher gewinnen, sondern potenzielle Kunden anziehen.

3. Setze auf eine passende Content-Strategie

Eine ausgeklügelte Content-Strategie unterstützt dich dabei, die richtigen Leads zu generieren. Denn Content stellt für dein Inbound Marketing die größte Challenge dar. Trotzdem lohnt sich die Investition in gute Inhalte. Sie ziehen die gewünschten Besucher auf deine Seite, die sich später zu Kunden entwickeln können.

Leads generieren: Ohne Marketing Automation geht es nicht

Marketing Automation ist stets eine Software-Lösung, die dich bei der Digitalisierung deiner Marketing- und Vertriebsprozesse unterstützt. Das bedeutet, dass du einen Großteil deiner Bemühungen automatisiert durchführen kannst, ohne manuell eingreifen zu müssen. Das hilft dir dabei, die richtigen Kunden auf deine Website zu lotsen und neue Leads zu generieren. Gleichzeitig unterstützt die Automatisierung deinen Vertrieb. Das Ergebnis: Du kannst in der digitalen Welt endlich besser verkaufen.

Wenn du es ernst meinst und die Leadgenerierung auf deiner Website verbessern möchtest, merkst du schnell: Mit einfachen Excel Listen kommst du nicht weiter. Generierst du monatlich beispielsweise 100 neue Besucher für deine Website, benötigst du ein gezieltes Lead Management. Konkret bedeutet das, dass du deine Leads betreust und sie qualifiziert. Mit Tools wie Excel, Word oder anderen Anwendungen funktioniert das nicht.

Neue Leads generieren: Mit diesen Ideen funktioniert es

Online Anzeigen, Blogartikel und Social Media helfen dir dabei, neue Besucher für deine Website zu gewinnen. Allerdings machst du sie erst dann zu Leads, wenn du ihnen einen besonderen Premium Content anbietest. Denn nur in diesem Fall sind deine Besucher auch bereit dazu, dir ihre Kontaktdaten anzuvertrauen.

E-Books und Whitepapers: Welches von beiden sich für dich eignet, hängt von deinem Business ab. Grundsätzlich bietet dir ein E-Book mehr gestalterische Freiheit, ist dafür jedoch länger

Checklisten: Die meisten Besucher lieben guten Content, den du ihnen kurz und kompakt präsentierst. Checklisten eignen sich bestens, wenn du potenzielle Neukunden erschließen möchtest

Webinare: Trotz ihrer hohen Präsenz bleiben Webinare ein hervorragendes Format, um neue Leads zu generieren. Wichtig ist, dass du sie ansprechend gestaltest und wertvollen Inhalt bietest

Präsentationen: Als Alternative zum E-Book oder Whitepaper kannst du eine Powerpoint Präsentation anbieten. Vor allem dann, wenn du zahlreiche Vorlagen hast, kannst du sie hervorragend dafür nutzen

Online Events: Besonders in Zeiten, in denen du mit deinen Buyer-Personas in Kontakt treten möchtest, eignen sich Online Events hervorragend dazu. Hier kannst du Themen genauer präsentieren und Fragen deiner Leads direkt beantworten

Trials: Du verkaufst ein Produkt oder bietest einen Service an? Dann interessieren sich deine potenziellen Kunden mit großer Wahrscheinlichkeit für eine Testversion. Auf diese Weise können sie für eine begrenzte Zeit testen, ob sie dein Angebot langfristig nutzen möchten

Fazit: Marketing Automation für eine bessere Lead Generierung

Damit du die Besucher deiner Website als Leads gewinnst, ist es wichtig, dass du ihnen gute Inhalte bietest. Ebenfalls nicht zu vernachlässigen, ist ein gezieltes Inbound-Marketing. Die richtigen Strategien helfen dir allerdings nur dann weiter, wenn du auf automatisierte Lösungen deines Marketings setzt. Das hat einen einfachen Grund: Marketing-Tools ermöglichen es dir, den Weg deiner Leads zu verstehen und nachzuvollziehen. Sobald du eine Vielzahl an Leads verzeichnen kannst, ist es schlicht unmöglich, diese Analysen manuell vorzunehmen. Der Aufwand dafür wäre enorm und nicht rentabel. Der Vorteil an solchen Tools ist außerdem, dass sie sich mit einem leistungsstarken CRM verbinden lassen. Auf diese Weise kannst du viele deiner bisher manuellen Aufwände deutlich verringern und mehr Zeit mit den wichtigen Dingen verbringen.