Seit der ersten Kontaktaufnahme mit Herrn Arp hat er mich mit seiner ruhigen, persönlich engagierten und in der Sache selbst professionellen Art von seiner Kompetenz überzeugt. Das bisherige Problem in Sachen der mobilen Internetseitenanpassung und Modernisierung meiner Homepage hat er in kürzester Zeit erkannt und zu meiner allerbesten Zufriedenheit super und schnell umgesetzt. Ich freue mich jetzt schon auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm und kann ihn nur wärmstens weiterempfehlen.