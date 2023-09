Die Aufgabenstellung für den Relaunch der Website von RAHOFER Bräu war klar definiert: Es musste schnell gehen. Innerhalb einer Woche wurde die Website neu gestaltet. Ziel war es, eine frische Kombination aus traditionellen und modernen Speisen ansprechend darzustellen. Zudem sollte die Website eine große Auswahl an Biersorten, selbst kreierten Drinks und herrlichen Weinen präsentieren. Die Zielsetzung ging jedoch über das ästhetische Design hinaus. Technische Aspekte wie Page Speed, Barrierefreiheit, Best Practices und SEO Score standen ebenfalls im Fokus. Das Ergebnis zeigt, dass alle diese Ziele erreicht wurden, was die Website nicht nur visuell ansprechend, sondern auch technisch robust macht.