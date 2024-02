Bei The Advertising Collective® verstehen wir die Herausforderungen und Bedürfnisse digitaler Marketing Dienstleister, Agenturen, Berater und Coaches in der heutigen schnelllebigen Geschäftswelt. Unsere Mission ist es, dir nicht nur dabei zu helfen, deinen Terminkalender mit kaufwilligen Neukunden zu füllen, sondern auch sicherzustellen, dass diese Termine auch tatsächlich zu Neukunden werden. Mit unserer einzigartigen Kombination aus Performance Marketing, Angebots-Design und individueller 1:1 Beratung setzen wir uns dafür ein, dass du innerhalb von weniger als 30 Tagen mindestens 94 qualifizierte Neukunden Termine in deinem Kalender hast, so wie 7 neue High Ticket Abschlüsse generierst.

Das Vertrauen, das unsere Kunden in uns setzen, spiegelt sich in ihrem Feedback und ihren Erfolgsgeschichten wider. Von der Verdopplung des Neukundengeschäfts bis hin zur signifikanten Verbesserung der Abschlussraten – unsere Kunden erleben echte, messbare Veränderungen in ihrer Kundenakquise und ihrem Geschäftswachstum. So haben wir bei The Advertising Collective® bereits 274 Kunden unterstützt, 30 Millionen Euro in Werbebudget verwaltet, weit über 100 Millionen Euro an Umsatz generiert und 30.214 qualifizierte Neukunden Termine gesetzt.

Die Entscheidung für The Advertising Collective® bedeutet, sich für einen Partner zu entscheiden, der sich wirklich für Ihren Erfolg einsetzt. Mit unserer Erfolgsgarantie gehen Sie kein Risiko ein – Sollten wir unser Versprechen nicht halten, arbeiten wir kostenlos weiter! (Dies ist bei 274 noch NIE vorgekommen).

Wenn du also bereit bist, dein Geschäft (Agentur, Marketing Dienstleistung oder Coaching) auf die nächste Ebene zu bringen und einen stetigen Strom von qualifizierten Leads, Terminen und Neukunden zu genießen, dann ist es Zeit, mit uns in Kontakt zu treten.

Lass uns gemeinsam herausfinden, wie wir dein Unternehmen transformieren können.

Buche dir hierfür einen unverbindlichen Termin. Cheers!