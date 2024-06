Nach einem Besuch des Herrn Wagner und seinem Team in unserem Unternehmen, waren wir doch skeptisch ob das Angebot der Fa. H&W tatsächlich so wie dargelegt in unserer Fa umgesetzt werden kann. Trotzdem haben wir uns entschieden eine Kooperation mit H&W einzugehen. Was soll ich sagen, Erfolg auf ganzer Linie! Ob Marketing Korrekturen, Onlinesichtbarkeit, Handling und Organisation, Strukturneugestaltung oder Mitarbeitergewinnung. Top, Top, Top!!! H&W und das Team um David Wagner, kann man nur wärmstens empfehlen