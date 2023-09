Manitu ist ein Hosting-Anbieter mit Sitz in Deutschland, der sich auf die Bereitstellung von Webhosting-Diensten und dedizierten Servern spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt eigene Rechenzentren in Deutschland und bietet seinen Kunden eine breite Palette von Hosting-Lösungen an, darunter WordPress Hosting, Shared Hosting, Cloud-Hosting und dedizierte Server. Ähnlich wie bei den Wettbewerbern arbeitet das Unternehmen für WordPress mit einer speziell optimierten Plattform.

Manitu zeichnet sich durch einen umfassenden Kundenservice und umweltfreundliches Hosting aus. Das Unternehmen hat über 20 Jahre Erfahrung im Hosting-Bereich gesammelt und ist seit seiner Gründung im Jahr 1999 aktiv.

Seit über 25 Jahren am Markt

Dass manitu bereits seit über 25 Jahren erfolgreich am Markt ist, dürfte Ihnen als Kunden zusätzliche Sicherheit bieten, mit Ihrer Webpräsenz in guten Händen zu sein.

Preise & Pakete

Verfügbarkeit und Ladezeiten der WordPress-Seiten liegen auf einem mit anderen Premium-Anbietern vergleichbar hohem Niveau. Schon im kostengünstigsten Paket haben sie 50 GB schnellen SSD-Speicher zur Verfügung.

Eine kostenlose Domain plus Subdomains und SSL-Verschlüsselung sind in jedem Paket inbegriffen. Ebenfalls inklusive ist die 1-Klick-Installation ohne Einrichtungsgebühr.

Unbegrenzte Anzahl E-Mail-Adressen

Weitere Vorteile sind die unbegrenzte Anzahl von Email-Adressen mit komfortablem Zugriff über Webmail und der unbegrenzte Datenverkehr ohne Geschwindigkeitsdrosselung.

Für Profis stellt manitu optional eine eigene dedizierte IP-Adresse und die Unterstützung für mod_rewrite und .htaccess zur Verfügung. Auch eine eigene private Cloud lässt sich mit nur einem Klick einrichten. Sie sind also nicht auf die großen Cloudanbieter aus den USA angewiesen.

Schließlich gehört zu jedem Paket eine kostenlose Firewall, die auch Brute-Force-Angriffe auf den Admin-Login zuverlässig blockiert. Für die Sicherheit Ihrer Webpräsenz ist also gesorgt.