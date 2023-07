Ich kann Pascal Bajorat auf jeden Fall weiterempfehlen, denn er ist für mich ein außergewöhnlicher Dienstleister. Nicht nur sein Fachwissen ist überzeugend, sondern auch die Kommunikation lässt keine Wünsche offen. Pascal hat mir jede Frage auf Augenhöhe beantwortet. Das war für mich ein wichtiger Aspekt der Zusammenarbeit – zusätzlich zu den vereinbarten Leistungen.

Für meine Website-Probleme und Ergänzungswünsche hat Pascal mir Lösungen angeboten, die in mein Budget passten, so dass ich sogar mehr Wünsche erfüllen (lassen) konnte als ursprünglich gedacht. Und alles funktioniert reibungslos – er weiß, was er tut.

Ich fand die Zusammenarbeit rundum optimal und freue mich schon auf das nächste Projekt!