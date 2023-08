Ich bin mit Marvin‘s Umsetzung meiner Landingpage mega zufrieden. Im Vorfeld habe ich eine Übersicht erhalten, was er an Texten und Bildern von mir benötigt. Auch meine Ideen wurden besprochen und sind letztendlich in sein Design eingeflossen. Wir haben uns regelmäßig abgestimmt und Marvin wurde nicht müde, meine zigsten Änderungswünsche einzupflegen. Man merkt wirklich, dass er für seine Arbeit brennt. Vielen Dank für die tolle Page.