Mailchimp wird für 12 Mrd. US-Dollar übernommen

Eine Vorlage komplett nach eigenen Bedürfnissen zu erstellen ist ebenfalls möglich.

Der kostenlose Account erlaubt bis zu 12.000 E-Mails im Monat an bis zu 2.000 Empfänger zu versenden. Das sollte für normale Blogger mehr als ausreichend sein. Eine einfache Analyse-Funktion kommt mit dem kostenlosen Account ebenfalls mit. Wer mehr möchte, muss auf einen der kostenpflichtigen Accounts upgraden. Die kostenpflichtigen Accounts starten ab 10.- USD monatlich.

Mailchimp wurde 2001 in Atlanta gegründet und hat sich schnell zum führenden Anbieter E-Mail-Marketing gemausert. Heute hat Mailchimp mehr als 13 Millionen Nutzer weltweit, davon 800.000 zahlende Kunden. 50 Prozent der Kunden befinden sich außerhalb der USA.

Intuit, ein Konzern der sich auf Software für Buchhaltung und Steuererklärung spezialisiert hat, wird nun für die Übernahme von Mailchimp 12 Milliarden US-Dollar zahlen. Die Transaktion soll bis Mitte 2022 abgeschlossen sein.

Zu erwarten ist nun, dass sich Mailchimp immer weiter zu einer Mischung aus CRM und Finanz-Suite inkl. Steuer- und Lohnrechner entwickelt, wie in folgender Erklärung verlautbart wurde:

Intuit and Mailchimp will work to deliver on the vision of an innovative, end-to-end customer growth platform for small and mid-market businesses, allowing them to get their business online, market their business, manage customer relationships, benefit from insights and analytics, get paid, access capital, pay employees, optimize cash flow, be organized and stay compliant, with experts at their fingertips. Quelle