WordPress-Plugin: Rename Media Files benennt Dateien um

ist seit 1994 im Netz unterwegs, aber bereits seit über 30 Jahren in der IT daheim. Seit Anfang des neuen Jahrtausends schreibt er für diverse Medien, hauptsächlich zu den Themenfeldern Technik und Design. Man findet ihn auch auf Twitter und Google+ .

„Rename Media Files” ist ein sehr fokussiertes WordPress-Plugin mit einer einzigen Aufgabe. Diese allerdings erledigt es exzellent. Für mich ist das kleine Tool unabdingbar. Das Plugin spricht zudem Deutsch, was wohl in Anbetracht der Tatsache, dass es ohnehin nur um ein zusätzliches Formularfeld geht, mit dem du interagierst, sicherlich zu vernachlässigen ist.

Damit hast du keinerlei Risiko, etwas zu vergessen oder zu übersehen. Deine Medien bleiben vollständig intakt, auch in älteren Beiträgen. Typisch indes dürfte es ohnehin nicht sein, Bilder umzubenennen, die schon in älteren Beiträgen verwendet worden waren. Möglich ist es mit „Rename Media Files” jedenfalls.

Neben dem Peinlichkeitsfaktor spielt jedoch auch die bildbezogene SEO eine nicht zu vernachlässigende Rolle. Immerhin solltest du in deinen Bilddateinamen das gewählte Keyword einbetten, um deine Chancen auf ein besseres Ranking zu erhöhen. Der richtige Dateiname für dein Bild ist entsprechend kein Beiwerk, sondern ein wichtiger Bestandteil der Arbeiten an deiner Website.

You are going to send email to