WordPress: Diese Plugins musst du einfach haben

Heute liste ich dir die WordPress Plugins auf, ohne die ich einfach nicht mehr leben kann. Sie lösen so manches Problem mit nur einem Klick oder sind einfach sehr benutzerfreundlich und daher total einfach zu bedienen.

Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch du das eine oder andere Plugin einsetzen können wirst.

Zwei dieser Plugins sind übrigens von mir. Ich stelle sie dir vor, weil ich denke, dass sie auch für dich sehr nützlich sein könnten.

Okay, es ist ein Nischen-Plugin. Aber ein sehr nützliches. Ich habe es schon einige Male eingesetzt und möchte es nicht mehr vermissen. Manchmal ergibt es nämlich sehr viel Sinn, aus einem Beitrag eine Seite zu machen. Zum Beispiel bei sogenanntem Cornerstone Content.

Natürlich kannst du mit diesem Plugin auch einen Beitrag aus einer Seite machen. Und das alles nur mit einem Klick. Das Plugin nistet sich im Veröffentlichen-Bereich einer Seite oder eines Beitrags ein. Eine kurze Auswahl verbunden mit einem Klick sorgt für die problemlose Umwandlung.

Staging ist eine echt tolle Sache. Stell dir vor, du willst an dem Design deiner Website herumschrauben. Dafür ist es sehr vorteilhaft, eine eins-zu-eins Kopie deiner Website zu haben, damit du wirklich alle Bereiche und Elemente mit einem neuen Design versorgen kannst.

Doch diese Kopie kann auch zum Testen neuer Plugins oder Updates vorteilhaft sein. Dieses Plugin verschafft dir mit nur wenigen Klicks einen absoluten Klon deiner Website mit allen Einstellungen, den kompletten Inhalten und all deinen Plugins.

Die Vorgehensweise ist total einfach. Unter WP Staging => Start rufst du die Oberfläche auf.

1 – Klicke danach auf »Create new staging site«.

2 – Nun vergebe einen Namen für deine Entwickler-Website. Bitte nur ein Wort.

3 – Prüfe, ob du Ordner vom Prozess des Klonens ausschliessen möchtest.

4 – Klicke danach auf »Start Cloning«.

Der nun einsetzende Prozess des Klonens dauert je nach Größe der Website und Potenz des Webhostings eine Weile. Meine eigene Website (94 Beiträge, 38 Seiten) ist nach drei Minuten geklont und einsatzbereit.

Ein weiterer Vorteil an dieser Art des Kopierens einer Website ist, dass sie nur angesehen werden kann, wenn du eingeloggt bist. Google hat demzufolge keine Möglichkeit, die kopierte Website zu indexieren und dich für Duplicate Content zu bestrafen.

Du arbeitest in deinen Beiträgen des Öfteren mit Code-Schnipseln und möchtest diese schick darstellen? Dann dürfte dieses Plugin für dich richtig sein. Code-Highlighting ist eine tolle Sache, allerdings sind die meisten dieser Plugins nicht gerade leichtgewichtig.

Dazu kommt dann noch eine benutzerunfreundliche Handhabung im täglichen Gebrauch. Der AH Code Highlighter punktet in beiden Bereichen. Das Plugin ist sehr leichtgewichtig und macht deine Website nicht langsam.

Zudem ist es total einfach zu bedienen. Und du kannst dazu noch zwischen sieben Themes zur Darstellung des Codes auswählen. Übrigens nutzt auch Dr. Web das Plugin.

So einfach geht es:

1 – Klicke auf den Code Button

2 – Wähle die Sprache deines Codes aus

3 – Code einfügen, Zeilennummern darstellen und auf »OK« klicken. Fertig!

Demo:

<?php if ( ! function_exists( 'evolution_page_loop' ) ) : /** * Display page content * Hooked into the `evolution_page` action in the page.php * * The action hooks called are: * * 'evolution_before_page_loop' * 'evolution_after_page_loop' * * @since 1.0.0 * @return void */ function evolution_page_loop() { do_action( 'evolution_before_page_loop' ); while ( have_posts() ) : the_post(); evolution_content_page(); do_action( 'evolution_before_page_comments' ); // If comments are open or we have at least one comment, load up the comment template. if ( comments_open() || get_comments_number() ) : comments_template(); endif; endwhile; // End of the loop. do_action( 'evolution_after_page_loop' ); } endif;

Bis vor Kurzem war ich noch ein begeisterter Nutzer von Contact Form 7. Doch dann wollte ich für meine Website ein umfangreicheres Kontaktformular mit vielen verschiedenen Elementen anlegen und stieß schnell an die Grenzen des Plugins. Sicherlich wäre es möglich gewesen. Doch benutzerfreundlich geht anders.

Eine Suche nach einer guten Alternative ließ mich das »Contact Form by WPForms« Plugin ausprobieren. Ein schneller Test überzeugte mich sehr zügig. Das Plugin ist einfach zu handhaben und lässt dich auch kompliziertere Formulare ganz einfach erstellen. Zudem kommt es mit einem ausreichend schicken Design für das fertige Formular daher.

Unter dem Menüpunkt WP Forms => Neues erstellen kannst du ein Kontaktformular nach deinen Wünschen mit einem komfortablen Drag and Drop Generator konfigurieren.

1 – Gib einen Namen ein und wähle ein Template. Ich habe ein leeres Formular gewählt.

2 – Wähle die Felder aus, die du benötigst. Ziehe sie auf die rechte Seite.

3 – Bearbeite die Felder und nutze die vielen Möglichkeiten dazu.

4 – Shortcode abholen und in die Seite deiner Wahl einfügen. Fertig!

Das Ergebnis kannst du dir auf meiner Website anschauen, wenn du magst.

Das Display Widgets Plugin war zuletzt in aller Munde, weil es eine Hintertür hatte, durch die der (neue) Entwickler Spam und Schadsoftware über die Websites verteilen konnte, die dieses Plugin installiert hatten.

Auch einer meiner Kunden hatte die betreffende Version des Plugins aktiv, wollte jedoch sehr gern die wirklich gute Funktionalität behalten. Also suchte ich nach der letzten Version ohne Hintertür (v2.05 oder v2.7) und kontrollierte den Code eingehend. Einige Zeilen schrieb ich noch um und stellte der Community das Plugin wieder zur Verfügung.

Der Code kann übrigens auf GitHub eingesehen (oder vielleicht verbessert) werden.

Was macht das Plugin:

Mit Hilfe des Plugins kannst du deine Sidebar vollkommen individuell konfigurieren und die Inhalte nur dort anzeigen, wo du sie haben möchtest. Wenn du zum Beispiel einen Blog und einen WooCommerce-Shop auf deiner Website hast, dann kannst du in nur einer Sidebar die Shop-Widgets nur auf dem Shopseiten und die Blog-Widgets nur auf dem Blog anzeigen lassen.

Jedes deiner Widgets hat dann zusätzliche Optionen, über die du sehr genau steuern kannst, wo welches Widget wann angezeigt wird. Siehe Screenshot:

Fazit

Jedes dieser Plugins ist mir lieb und teuer, ich möchte auf keines verzichten müssen. Mit dem “Post Type Switcher” habe ich schon den einen oder anderen Beitrag zur Seite gemacht. Mit “WP Staging” teste ich Updates und entwerfe neue Layouts für meine Website. Der “AH Code Highlighter” macht meine Snippets schick.

“Contact Form by WPForms” stellt mein Kontaktformular bereit und mit “AH Display Widgets” arbeite ich bei jeder Website mit WooCommerce-Shop. Das erspart dann Änderungen an den WooCommerce Templates.