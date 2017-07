WordPress aufräumen für mehr Performance – 11 Praxis-Tipps für dich

Ungenutztes Bildmaterial sollte aus der Mediathek gelöscht werden. Alle Mediendateien werden in dem Ordner uploads auf dem Server gespeichert. Auf lange Sicht kann das zu einer wirklich massiven Lagerung von Dateien führen, von denen der überwiegende Teil nicht in Benutzung ist.

Die Arbeit wird auf jeden Fall lohnenswert sein, denn die Übersichtlichkeit für die Vergabe von Tags und Kategorien steigt enorm an. Du arbeitest so schneller und effizienter. Zudem erleichtert auch diese Aufgabe die Datenbank und sorgt damit für eine bessere Ladegeschwindigkeit der Website.

Alles, was du nicht für das Verfassen oder Vermarkten eines Artikel brauchst, kannst du getrost deaktivieren. In der rechten oberen Ecke findest du den Button »Ansicht anpassen«. Dort deaktivierst du die Häkchen für die Boxen, die du ausblenden möchtest.

Mit der Zeit sammeln sich dort viele Einträge an, die zum reibungs- und fehlerlosen Betrieb der Website nicht nötig sind. Das wiederum bedeutet Einbußen in der Performance. Eine Säuberung der Datenbank ist daher von Zeit zu Zeit unerlässlich für eine optimale Performance.

Bei länger bestehenden WordPress-Installationen sammeln sich mit der Zeit auch einige ungenutzte Themes an. Man denke da zum Beispiel nur an die Themes, die mit jeder neuen Hauptversion von WordPress mitkommen.

Überprüfe im Anschluss, ob die aktivierten Plugins wirklich nötig sind. So manches Plugin sorgt eher dafür Besucher zu verlieren, anstatt sie zu begeistern. In diese Kategorie fallen zum Beispiel Slider und ähnliches.

In einer bereits seit einiger Zeit existierenden WordPress-Installation sammeln sich mit der Zeit etliche Plugins an. Nicht alle dieser Plugins werden auch aktiviert sein, andere hingegen sind für den Betrieb der Website nicht wirklich nötig.

You are going to send email to