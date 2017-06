Wix ADI: Künstliche Design-Intelligenz erstellt deine Website

ist seit 1994 im Netz unterwegs, aber bereits seit über 30 Jahren in der IT daheim. Seit Anfang des neuen Jahrtausends schreibt er für diverse Medien, hauptsächlich zu den Themenfeldern Technik und Design. Man findet ihn auch auf Twitter und Google+ .

Logischerweise liegen auch alle generierten Texte deiner neuen Website am Ende in englischer Sprache vor. Das ist insofern nicht sonderlich schlimm, als die Textbausteine aus dem Automaten ohnehin viel zu generisch rüberkommen. Die Überarbeitung der Texte im Sinne einer Personalisierung hin auf deine Marke ist daher nicht zu vermeiden. Und bei der Gelegenheit schreibst du direkt deine deutschen Inhalte rein.

Wenn du aber nur weißt, dass dir der aktuelle Vorschlag nicht gefällt, jedoch keinen besseren Vorschlag vor Augen hast, nützt dir diese Freiheit nur wenig. In diesem Fall wirst du gern auf den Vorschlag des ADI-Assistenten eingehen, dir einfach eine Alternative zu zeigen. Sehr nützlich dabei ist, dass ADI dir transparent zeigt, welche Schritte gerade gemacht werden. So lernst du durch Zusehen, wie du selber zu ähnlichen Ergebnissen kommen kannst.

In der nach der Generierung angezeigten Preview lässt ADI dich nicht alleine, sondern bietet die Möglichkeit, das Layout automatisiert anzupassen. Immerhin ist es durchaus möglich, dass dich der Vorschlag nicht eben aus den Socken haut. Zwar könntest du ab dem Zeitpunkt, ab dem dir ADI die fertige Seite zeigt, auch manuell am Design schrauben.

Laut Wix sind keine zwei Websites, die so erstellt werden, gleich. In der Tat entspricht das vorgeschlagene Design keinem der über den konventionellen Editor auswählbaren Templates. ADI beschränkt sich dabei nicht auf das grobe Design, sondern liefert auch Inhalte, wie Texte und Bilder direkt mit. Je nach gewählter Branche stellt ADI sicher, dass kein typischerweise erforderliches Element fehlt.

Stattdessen startest du mit einem Assistenten. Dieser fragt dich nach deiner Branche, respektive dem Zweck deiner Website. Zudem will er von dir wissen, ob du mit deiner Site Produkte oder Dienstleistungen verkaufen willst oder um Abonnenten wirbst. Nach der Eingabe des Titels für deine Website präsentiert dir der ADI-Assistent eine Art Vistenkarte, in die du weitere Informationen, etwa deine Adresse, dein Logo oder deine sozialen Netzwerke eintragen kannst, aber nicht musst.

Ich kann indes eine leichte Beunruhigung in Designerkreisen durchaus verstehen, wenn ich mir das jüngste Feature des Homepage-Baukasten-Innovationstreibers Wix ansehe. Dabei handelt es sich um die sogenannte Artificial Design Intelligence, also die künstliche Design-Intelligenz, im Marketing zu Wix ADI verkürzt, mit deren Hilfe du deine Website erstellen kannst.

Die Beliebtheit der diversen Homepage-Baukästen am Markt ist ungebrochen. Zwar konnten wir uns vor kurzem darauf einigen , dass der Designer dadurch wohl eher nicht arbeitslos werden wird. Allerdings sollten wir uns darauf nicht allzu sehr verlassen. Denn Marktführer Wix dreht schon wieder kräftig am Innovations-Rädchen.

You are going to send email to