Wir stellen vor: Das E-Book Bundle zum Vorteilspreis

Nach eingehender rechtlicher Überprüfung können wir dir alle drei WordPress E-Books in einem Paket anbieten. Du bekommst die geballte Erfahrung von neun Jahren WordPress-Entwicklung und Bloggen in einem Paket.

Einen kleinen Haken hat die Sache allerdings: Du kannst nicht wie bisher gewohnt deine bevorzugte Dateiversion auswählen. Die deutsche Buchpreisbindung hindert uns daran. Deshalb bekommst du das E-Book Bundle nur in der HTML-Version.

Drei E-Books in der HTML-Version

Wenn du mich fragen würdest, welche Dateiversion ich dir empfehlen würde, dann wäre es immer das HTML-E-Book. Die gestalterischen Möglichkeiten sind wesentlich besser als bei den anderen Versionen. Zudem sind die Code-Snippets wunderbar mit meinem Code Highlighter Plugin formatiert.

Videos sind direkt im E-Book eingebunden, sodass du das E-Book nicht mehr verlassen musst.

So einfach funktioniert die HTML-Version

Du bekommst die Dateien in einem ZIP-Ordner. Entpacke die Bundle-Datei auf deinem Desktop, gehe in den Ordner und entpacke das E-Book deiner Wahl. Im Ordner klickst du doppelt auf die Datei »index.html« und das E-Book öffnet sich in deinem Webbrowser.

Das Bundle: Was dich erwartet

Durch unsere drei E-Books hebst du deine WordPress-Website auf das nächste Level. Das E-Book »WordPress Sicherheit« sorgt für einen hochwirksamen Schutz gegen Hacker. »WordPress Performance« wird Deine Website rasant schnell machen. Und mit dem E-Book »Effektives Online Marketing« sorgst du für eine bessere Position in den Google-Suchergebnissen.

Kurzbeschreibung der enthaltenen E-Books

WordPress Sicherheit

Jeden Tag werden Zigtausend WordPress-Websites angegriffen und gehackt. Wahrscheinlich wurde auch deine Website bereits angegriffen. Du kannst es in den Server-Logs sehen. Schütze deine Arbeit und sichere dein WordPress effektiv und nachhaltig ab!

Verlass dich nicht auf Blog-Beiträge, sondern auf die über 7-jährige Erfahrung des Autors. Das E-Book versetzt auch dich in die Lage, deine Website extrem sicher zu machen. So lässt du Hackern keine Chance mehr, in deine Website einzubrechen!

WordPress Performance

Langsame Websites nerven nicht nur deine Besucher. Die Ladezeit einer Website ist längst ein erheblicher Faktor in den Google-Rankings geworden. Jede zusätzliche Sekunde Ladezeit lässt deine Website schlechter ranken und kostet dich Besucher

WordPress Performance

Langsame Websites nerven nicht nur deine Besucher. Die Ladezeit einer Website ist längst ein erheblicher Faktor in den Google-Rankings geworden. Jede zusätzliche Sekunde Ladezeit lässt deine Website schlechter ranken und kostet dich Besucher.

Dieses E-Book versetzt dich in die Lage, deine WordPress-Website effektiv dermaßen schnell zu machen, dass Google und deine Leser hoch begeistert sein werden!

Effektives Online Marketing

Entdecke die Power des perfekten Online-Marketings für deine Website. Du erfährst neue Techniken, die deine Website automatisch besser ranken lassen und die dir nach und nach einen Expertenstatus verleihen werden.

Alle wichtigen Themenbereiche sind inklusive und leicht verständlich für dich aufbereitet. Dieses E-Book zeigt dir eine verblüffend einfache Strategie, um deinen Blog schnell erfolgreicher zu machen.

Das Vorteilspaket kaufen: Preis und Link

Du bekommst das Vorteilspaket für nur 19,98 Euro, statt für 26,97 €. Du sparst so stattliche 6,99 Euro.