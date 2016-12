Winter Photo Pack: 105 völlig frei verwendbare Fotos zur kalten Jahreszeit

Wie es so ist, mit den Fotos. Man benötigt sie stets und ständig. Natürlich steigt mit dem Beginn jeder Jahreszeit der Bedarf an entsprechend passenden Bildern. Das Winter Photo Pack, das ich für dich entdeckt habe, bringt dir 105 völlig frei verwendbare Bilder in hoher Qualität.

Fancy Crave: Zwei hochauflösende Fotos kostenlos pro Tag

Das wird bereitgestellt vom Fotografen , der seit Anfang letzten Jahres den Fotodienst Fancy Crave betreibt. Zuverlässig erweitert er Tag um Tag sein Angebot um zwei hochauflösende Fotos. Alle seine Bilder stehen unter Creative Commons Zero (CC0), was in etwa der Public Domain entspricht und bedeutet, dass du alle Bilder sowohl privat, wie kommerziell, auch in Kundenprojekten ohne jegliche Urheberkennzeichnung verwenden darfst.

Bei der Zusammenstellung der Fotos im Winter Photo Pack hat Igor sich bemüht, die Vielfalt des Winters einzufangen. Er kippt nicht einfach einen Haufen Schneefotos vor deine Füße, sondern achtet auf ein ausgewogenes Verhältnis diverser Motivgruppen, wie Landschaften, Tiere, Menschen, sowie Nah- und Fernaufnahmen. Die Fotos entstanden nach eigener Aussage rund um die Welt.

Das Gesamtpaket mit 105 Fotos wiegt 421 MB und wird angeboten. Die Abwicklung übernimmt das Portal Gumroad, über das grundsätzlich Verkäufe stattfinden können. Im Falle des Winter Photo Pack ist es so, dass du im Feld “Nenn einen fairen Preis” den Wert 0 eingibst und auf “Ich will das haben” klickst. Im nächsten Schritt gibst du eine E-Mail-Adresse ein. Unmittelbar danach kannst du das Paket herunterladen. In diesem Falle würde also auch eine Wegwerfadresse funktionieren.

Das Winter Photo Pack kostet nichts, ist frei verwendbar und von hoher Qualität und Auflösung. Ich wüsste nicht, warum du es dir nicht in deinen Werkzeugkasten laden solltest.