Wer sucht besser? Google oder WordPress? Ein Erfahrungsbericht.

Lade die Datei oder die Dateien nun wieder mittels FTP in deinen (Child-) Theme-Ordner hinein und du bist fertig. Probiere deine Suche nun aus. Wenn sie farbig hinterlegt ist, ist alles Okay. Wenn nicht, fehlt in deinem Theme-CSS noch die Angabe für das <mark> Element.

Wichtig: Vor den Arbeiten an den Theme-Dateien immer ein Backup dieser Dateien machen. Zudem solltest du niemals mit dem WordPress-Editor arbeiten, sondern immer die Dateien über einen FTP-Zugang auf deinem Computer direkt ändern. So kannst du schneller fehlerhafte Dateien wieder durch die Originale ersetzen.

Immer mehr Websites verwenden Googles Suchmaschine statt der nativen WordPress-Suche. Die Google Suche soll wesentlich besser sein und genauere Suchergebnisse liefern. Doch ist dem wirklich so? Ist die WordPress-Suchfunktion wirklich so schlecht, dass man sie besser ersetzen sollte? Hier kommt mein Erfahrungsbericht.

