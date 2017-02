Webfieldmanual: Zentrale Anlaufstelle für Designer und Coder

ist seit 1994 im Netz unterwegs, aber bereits seit über 30 Jahren in der IT daheim. Seit Anfang des neuen Jahrtausends schreibt er für diverse Medien, hauptsächlich zu den Themenfeldern Technik und Design. Man findet ihn auch auf Twitter und Google+ .

Das verdient sich mit einer klaren Empfehlung einen Platz in deiner Entwickler-Toolbox. Nicht unerwähnt bleiben sollte der Umstand, dass das Webfieldmanual selber eine Best Practice für modernes Design mit subtilen Animationseffekten darstellt. Good Job!

Das ist nämlich auch eine der bemerkenswerten Tatsachen am Webfieldmanual. Mir ist keine einzige veraltete Ressource untergekommen. Da bin ich anderes gewohnt. Die meisten Verzeichnisse, Listenanbieter oder wie du es auch immer nennen willst, nehmen Elemente immer gerne auf, schmeißen sie dann aber nie wieder raus und brüsten sich damit Zigtausend Einträge anzubieten. So läufst du häufig genug Gefahr, dir veraltetes Wissen einzuverleiben. Diesbezüglich musst du dich beim Webfieldmanual nicht sorgen.

Die einfachste und komfortabelste Zugangsmöglichkeit zum wirklich beeindruckend umfassenden Fundus des Dienstes ist die Freitextsuchfunktion, die sich hinter dem Lupen-Piktogramm rechts oben im Browserfenster befindet. Sobald du beginnst, einen Suchbegriff in das Feld zu schreiben, erscheinen darunter in Echtzeit Ergebnisvorschläge. Das funktioniert rasend schnell und äußerst präzise.

Und wenn man es etwas martialisch liebt, findet man sich als freelancender Webdesigner und Coder vielleicht ganz gerne in dem Bild des Einzelkämpfers in der harten Web-Industrie wieder. Auf jeden Fall erhebt ein Field Manual als solches stets den Anspruch, das unverzichtbare Tool im Alltag zu sein, ohne das man es nicht unversehrt zurück ins Basislager schafft.

You are going to send email to