Die Zukunft des Webdesign: Trends 2017

Auch in diesem Jahr werde ich mich als Wahrsager versuchen und einen Ausblick auf die kommenden Trends im Webdesign für das Jahr 2017 wagen. Manches ist gleich geblieben, anderes wird stärker in den Fokus rücken. Eines jedoch ist klar: Reine Desktop-Designs wird es nicht mehr geben.

2017 wird sich einiges ändern. Vielfach wird das Webdesign etwas anspruchsvoller als es bisher der Fall war. Doch das ist das Schöne an unserem Beruf. Wir dürfen immer mehr dazulernen und uns weiterbilden. Damit du das frühzeitig tun kannst, habe ich diesen Artikel für dich geschrieben.

1 – Mobile First Design

Hört es sich ausgelutscht an, wenn ich das erwähne? Ich muss es aber. Beim bisherigen Design-Prozess startete der Entwickler zumeist bei der Desktop-Version einer Website. Die musste stimmen, schließlich bekommt der Kunde diese Version zuerst zu sehen und muss sie abnicken.

Erst danach wurden die mobilen Varianten entwickelt und die Website auf die responsiven Ansichten angepasst. In 2017 wird genau das nicht mehr funktionieren. Auch die Kunden haben sich weitergebildet und reine Desktop-Sites wurden bereits von Google abgestraft. Mobile First wird extrem wichtig für ein gutes Ranking in den Suchergebnissen.

Zuerst werden die mobilen Ansichten entwickelt, denn eine Website muss auf Smartphones und Tablets perfekt aussehen und funktionieren. Erst im Anschluss wird die Desktop-Version gestaltet.

Google hat übrigens ein neues Online-Tool zur Verfügung gestellt, dass durchaus aussagekräftiger ist als das alte.

Ein Test mit dem neuen Tool:

2 – Website Speed

Ein weiterer Trend in 2017 wird die Optimierung auf extrem schnelle Ladezeiten sein. Google selbst gibt seit einigen Jahren den Grenzwert von 1,5 Sekunden an. In dieser Zeit wünscht sich Google, den kompletten Ladevorgang einer Website erledigt zu wissen.

Natürlich sind 1,5 Sekunden nicht mehr zeitgemäß. Es ginge wesentlich schneller. Zumindest auf der Startseite und der Übersichtsseite eines Blogs sind Geschwindigkeiten von unter einer Sekunde durchaus machbar. Und das mit vertretbarem Aufwand. Einzelne Artikelseiten dürfen langsamer laden, da wären die eineinhalb Sekunden ein guter Durchschnittswert.

Selbst Ladezeiten von einer halben Sekunde wären kein Problem auf einer Startseite und der Blog-Übersicht. Jetzt ist die Zeit gekommen, sich mit der Speed-Optimierung zu beschäftigen, um für das nächste Jahr gewappnet zu sein.

Weiterführende Informationen:

3 – Interaktives Storytelling

Interaktives Storytelling wird sich sicherlich durchsetzen, obwohl es sehr aufwändig ist und in Teilen an alte Flash-Seiten erinnert. Dem User wird ein Erlebnis geboten. Mit jedem Scroll-Vorgang ändert sich der Bildschirminhalt und erzählt eine Geschichte, in die der Besucher hineingezogen wird.

Ein gutes Beispiel hierfür ist die Website von Peugeot.

4 – Handgefertigte Illustrationen

Hero-Bilder, die den gesamten Bildschirm ausfüllen, sind bereits seit längerem im Trend. Doch in Zukunft werden bedeutend weniger Stock-Bilder eingesetzt werden. Der Trend geht eindeutig zu einem einzigartigen Benutzererlebnis für die User. Das lassen sich die Unternehmen gerne etwas kosten. Handgefertigte, kundenspezifische Illustrationen bieten einen wesentlich höheren Wiedererkennungswert und zeigen klar auf, wohin sich die Zukunft wenden wird.

Einige Beispiele:

Ice and Sky

Hunger Crunch

Lighthouse Brewing

5 – Lazy Loading

Lazy Loading füttert den sichtbaren Bereich einer Website mit Content-Häppchen. Der Vorteil für Websites mit viel Inhalt – wie zum Beispiel Facebook, Instagram und ähnlichen liegt auf der Hand. Die große Menge an Content muss nicht auf einmal geladen werden, sondern zeigt sich erst nach Anforderung durch den Benutzer. Erst wenn dieser herunterscrollt, wird der angeforderte Inhalt – zumeist blitzschnell – nachgeladen.

Da die Website-Geschwindigkeit für SEO und die Konversionsraten sehr wichtig ist, erwarte ich eine weit verbreitete Nutzung von Lazy Loading in 2017.

6 – Zentrierte und/oder gesplittete Inhalte

Ein zentrierter Inhalt ist ein kraftvoller Stil mit hoher Aussagekraft. Die Haupt-Aussage wird in die Mitte des Bildschirms gesetzt und mit einigen visuellen Tricks hervorgehoben. Gut gemacht erzeugt diese Technik einen dramatischen visuellen Effekt.

Allerdings funktioniert das nicht für jede Art von Website. Seiten mit minimalen bis normalen Inhalten werden mit dieser Technik gut bedient sein.

Split-Content hingegen teilt den Inhalt in zwei Bereiche auf, was eine hohe visuelle Aufmerksamkeit erzeugt und Designern mehr kreative Freiheit in die Hände legt, ohne die Klarheit der Content-Hierarchien zu gefährden.

Zuerst bietet die Website einen zentrierten Inhalt auf der Startseite…

…danach wird der Content gesplittet.

Fazit

Viele spannende Dinge erwarten uns im kommenden Jahr. Die wichtigsten Trends sollte ich erwischt haben. Wenn du allerdings der Meinung bist, ich hätte etwas vergessen, dann schreibe es gern in die Kommentare. Wir freuen uns immer über fundierte Meinungen.