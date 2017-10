Web-Standards-Dokumentation: Microsoft unterstützt das Mozilla Developer Network

ist seit 1994 im Netz unterwegs, aber bereits seit über 30 Jahren in der IT daheim. Seit Anfang des neuen Jahrtausends schreibt er für diverse Medien, hauptsächlich zu den Themenfeldern Technik und Design. Man findet ihn auch auf Twitter und Google+ .

Microsoft wiederum versuchte lange mit seinem MSDN, dem Microsoft Developer Network dagegen zu halten. Glücklicherweise führte der rasante Fortschritt auf dem Gebiet der mobilen Internetnutzung dazu, dass die Kooperation der Unternehmen für selbige auch wirtschaftlich interessanter, wenn nicht gar notwendig, wurde. So sehen wir vormalig erbitterte Kontrahenten heutzutage friedlich an einem Strang ziehen.

In Zeiten, in denen man als lesender und denkender Mensch den Eindruck gewinnen kann, es wären nur noch Spalter unterwegs, kommt der jüngste Zug der Microsofties gut an. Dort entschloss man sich jüngst, seinen Web-Standards-Dokumentation gemeinsam mit Mozilla in deren MDN, dem Mozilla Developer Network zu führen. Damit gerät MDN endgültig zur größten Anlaufstelle für Webentwickler.

