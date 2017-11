Von Designern für Designer: Das kostenlose Fontbase organisiert deine Schriften

ist seit 1994 im Netz unterwegs, aber bereits seit über 30 Jahren in der IT daheim. Seit Anfang des neuen Jahrtausends schreibt er für diverse Medien, hauptsächlich zu den Themenfeldern Technik und Design. Man findet ihn auch auf Twitter und Google+ .

Dennoch ist es fair, die drei Dollar im Monat zu zahlen, wenn du Fontbase in deinen Alltag integrierst. Dominiks Motivation wird sich sicherlich proportional zur Menge der Abonnenten steigern. Und das allein ist ja schon ein Wert, wenn es um eine so wichtige Arbeitshilfe geht.

Die Integration mit Google Fonts kann nur als gelungen bezeichnet werden. Mit einem einzigen Klick auf einen beliebigen Font aus Googles riesigem Portfolio aktivierst du die jeweilige Schrift in deinem System. Auf die gleiche einfache Weise entfernst du sie auch wieder. Ebenso ist vorgesehen, alle aktivierten Google Fonts gemeinsam per einfachem Klick zu deaktivieren.

Das relativ neue Tool Fontbase gibt es in einer kostenlosen Version zur Installation auf deinem Mac-, Windows- oder Linux-Gerät. Zunächst war Fontbase lediglich dazu erschaffen, deine Systemfonts zu verwalten. Bald kam die Möglichkeit der Folder-Synchronisation dazu. So konntest du Schriften projektbezogen synchronisieren lassen und nach Abschluss des Projektes wieder einfach entfernen.

