Visual Center findet die innere Mitte deiner Bilder

ist seit 1994 im Netz unterwegs, aber bereits seit über 30 Jahren in der IT daheim. Seit Anfang des neuen Jahrtausends schreibt er für diverse Medien, hauptsächlich zu den Themenfeldern Technik und Design. Man findet ihn auch auf Twitter und Google+ .

Links wird das Foto oder Logo oder was du hochgeladen hast, mittig in einen Container zentriert. Rechts wird das Foto im selben Container so ausgerichtet, dass es visuell zentriert ist. In der Regel bleibt es nicht bei der Ausrichtung aus dem linken Bereich.

Javier Bórquez aus dem mexikanischen Guadalajara ist ein Software-Entwickler mit Hang zum Design. Am wohlsten fühlt er sich, wenn er beides kombinieren kann, so wie bei seinem neuesten Projekt „Visual Center” .

