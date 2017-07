UXTools.co: Die besten Tools und Bücher für UX-Designer

Auf UXTools.co findest du alles, was du als UX-Designer brauchst. Betreiber Taylor Palmer stellt dir die Tools vor, zeigt dir aber zusätzlich auch interessante Literatur zu den verschiedenen Design-Themen.

Uxtools.co: Schneller Überblick für UX-Designer

Taylor Palmer aus dem US-amerikanischen Utah ist selber UX-Designer. Und das schon seit längerer Zeit. So entstand die Idee zu seinem Side Project uxtools.co aus der Überlegung, seine persönliche Toolbox der Community zugänglich zu machen. Was sich da alles angesammelt hat, ist schon beachtlich.

Uxtools.co kommt übersichtlich und aufgeräumt daher. Oben rechts findest du eine kleine Navigation, die dich zu den drei zentralen Bereichen, nämlich „Tools”, „Library” und „Blog” führt.

Informationen in aller Kürze

Unter „Tools” findest du dann linksseitig eine weitere Navigation, die dir erlaubt, Tools nach ihrem Anwendungszweck zu sortieren. Die Übersicht ist als Tabelle angelegt, so dass du schnell einen Überblick darüber gewinnst, welche Werkzeuge für den Anwendungszweck am besten geeignet sind.

Palmer informiert, für welche Plattform das jeweilige Tool erhältlich ist, ob und wenn ja, was es kostet und welche Kernfeatures es liefert. Reviews oder andere tiefergehende Informationen findest du nicht. Allerdings ist jedes Tool zu seinem Hersteller verlinkt.

Unter „Library” hat Palmer einen umfänglichen Berg an fachspezifischer Literatur zusammengetragen. Rund 150 Bücher findest du in unterschiedliche Kategorien sortiert vor. Neben der Kategorisierung kannst du die Bücher auch nach den Empfehlungen verschiedener UX-Experten sortieren. Die hinterlegten Links führen zu Amazon. Ob Palmer eine Affiliate-ID hinterlegt hat, habe ich nicht überprüft, fände ich aber auch völlig angemessen, wenn es so wäre.

Im „Blog” schreibt Palmer praxisnah und im Tutorial-Stil über verschiedene UX-Themen, wie etwa darüber, wie du Sketch-Designs in Framer bekommst. Hier könnte Palmer allerdings durchaus mehr Aktivität zeigen. Der Blog ist nicht eben ein reicher Fundus.

Uxtools.co ist nicht das Beste seit Bier in Dosen, sollte jedoch einen Bookmark in deinem Werkzeugkasten erhalten. Selten findet man einen so kompakten und fokussierten Überblick.