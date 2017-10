UI/UX: Schnellerer Seitenaufbau mit Skeleton Screens?

ist seit 1994 im Netz unterwegs, aber bereits seit über 30 Jahren in der IT daheim. Seit Anfang des neuen Jahrtausends schreibt er für diverse Medien, hauptsächlich zu den Themenfeldern Technik und Design. Man findet ihn auch auf Twitter und Google+ .

Ohnehin gilt: Wichtiger als der Einsatz eines modernen Ladezeitüberbrückers seiner Modernität wegen ist es nach wie vor, den Erwartungen des Publikums zu entsprechen. So schick das Instrument sein mag, Menschen wollen keine Bohrer kaufen, sondern Löcher in der Wand .

Ein weiterer Punkt, der der Überlegung bedarf, ist die Frage, wie ich konkret einen Skeleton Screen definiere. Während Google und Facebook etwa bereits im Grundgerüst erkennen lassen, worauf hier eigentlich gewartet wird, zeigen andere Apps eher generische Platzhalter für Bild und Text. Du kannst also, wie stets, gute und schlechte Seiten, in diesem Falle Skeletons, bauen.

Am heutigen Tage würde ich beispielsweise nicht sagen, dass sich Skeleton Screens im Bewusstsein der Nutzer schon flächendeckend verankert hätten. Trotz ihrer großflächigen Verwendung wird mindestens in bestimmten Bereichen sicherlich weiterhin als logisch erwartet, dass Ladezeiten etwa durch Spinner oder Ladebalken angezeigt werden.

Wenn also die großen Anbieter mehr oder weniger flächendeckend auf Skeletons setzen, sähe ich keinen guten Grund, nicht auf diesen Zug zu springen. In der Übergangszeit indes, mag es sinnvoller sein, zu differenzieren.

Klar ist jedoch, dass es letztlich keinen echten Unterschied macht, welche der drei Varianten du einsetzt. Warten muss der Nutzer so oder so.

Skeleton Screens, also Skelett-Bildschirme , sollen für den Eindruck schneller Ladezeit sorgen. Sie funktionieren so, dass zunächst beim Start der App schnellstmöglich das Skelett, das Grundgerüst der Seite angezeigt wird. Erst nach und nach füllt sich das Gerüst dann mit Inhalt.

