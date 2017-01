Trend zur Ausbeutung: 70 Prozent aller Kreativen werden um kostenloses Arbeiten gebeten

ist seit 1994 im Netz unterwegs, aber bereits seit über 30 Jahren in der IT daheim. Seit Anfang des neuen Jahrtausends schreibt er für diverse Medien, hauptsächlich zu den Themenfeldern Technik und Design. Man findet ihn auch auf Twitter und Google+ .

Steigt man weiter in die Details der Studie ein, differenziert sich das Bild weiter. Anscheinend sind die potenziellen „Auftraggeber” von zwei Annahmen getrieben. Danach kann man ruhigen Gewissen kostenloses Arbeiten verlangen von Frauen und von Personen, die unter 25 Jahre alt sind. Während der Anteil der Frauen im Vergleich zu den Männern zwar deutlich erhöht ist, ist der Anteil der unter 25-jährigen sogar doppelt so hoch.

Klingt die Zusammenfassung schon dramatisch genug, sieht es in einzelnen wichtigen Berufsgruppen noch dramatischer aus. So werden sogar rund 9 von 10 Fotografen um kostenloses Arbeiten gebeten.

Die Betreiber des relativ neuen Design-Kollaborationstools aus Manchester gaben eine Studie in Auftrag, mit der das Ausmaß des Specwork-Problems in Zahlen ausgedrückt werden sollte. Im November und Dezember 2016 wurden mehr als 1.000 Freelancer aus kreativen Berufen aus dem gesamten vereinigten Königreich befragt. Dabei sollten sie angeben, wie häufig sie um kostenloses Arbeiten gebeten werden und wie häufig sie diesem Ansinnen auch tatsächlich entsprechen.

