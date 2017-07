Tool-Tipp: Sizzy beschleunigt responsives Designen

ist seit 1994 im Netz unterwegs, aber bereits seit über 30 Jahren in der IT daheim. Seit Anfang des neuen Jahrtausends schreibt er für diverse Medien, hauptsächlich zu den Themenfeldern Technik und Design. Man findet ihn auch auf Twitter und Google+ .

Sizzy solltest du in deinen Werkzeugkasten packen. Die Chrome-Extension muss es ja nicht gleich sein, denn wozu solltest du die Seiten von Hinz und Kunz auf Responsiveness testen wollen? Aber die Web-App gehört definitiv in die Bookmarks.

Das Filtern nach OS (iOS oder Android) oder Geräteklasse (Phone oder Tablet) ist ebenso vorgesehen wie das Kippen der Ansichten in das Querformat. Das geht einzeln oder für alle Previews gleichzeitig. Sizzy selbst funktioniert ebenfalls responsiv und passt sich nahtlos an das Browserfenster an. Um Platz zu gewinnen, ist das links angeordnete Navigationsmenü einklappbar. Kitze verzichtet hier übrigens auf das unsägliche Hamburger-Menü und setzt ein Plus-Icon zum Auf-, respektive ein Minus-Icon zum Einklappen ein.

Während der Arbeit ist es ebenso sinnvoll, Zoom-Level zu benutzen, die es erlauben, das Design in Gänze zu beurteilen, typischerweise 100 Prozent. Auf meinem Bildschirm werden so immer noch zwei bis drei Previews nebeneinander dargestellt.

Sizzy entspringt dem Wunsch seines Entwicklers, seine responsiven Designs möglichst auf einen Blick über alle unterstützten Geräte kontrollieren zu können, anstelle eines nach dem anderen über Chrome aufrufen zu müssen. So ist das interessanteste Feature an Sizzy sicherlich die Möglichkeit, die Übersichtsseite zu zoomen und dabei die einzelnen Previews proportional zu verkleinern.

Sizzy stammt aus der Schmiede des niederländischen Entwicklers Kitze und basiert auf React.js. Vertrieben wird es unter der GNU-Lizenz. liegt also als Open Source vor. Den Quellcode erreichst du via Github .

You are going to send email to