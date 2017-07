Tool-Tipp: Bilddiebstahl schnell aufgedeckt mit Copypants

Wer kennt das nicht? Du setzt eigene Bilder auf deiner Website ein. Andere finden sie ebenfalls schön und schon macht dein Bild die Runde. Copypants hilft dir, dein Eigentum zu schützen.

Dienste gegen Bilderdiebe gibt es einige

Dienste, die dir dabei helfen, Bilderdiebe zu finden, gibt es bereits einige. Die simpelste Methode besteht darin, die Bildersuche der Kalifornier mit deinen Bildern zu füttern und sie nach etwaigen Einsatzorten fahnden zu lassen. Das funktioniert ganz gut, ist aber überaus umständlich und zeitaufwändig.

Andere Dienste funktionieren automatisiert, rufen aber teils drastische Preise auf. Was mir am neuen Dienst Copypants aus dem kanadischen Vancouver besonders gut gefällt, ist, dass die Kanadier es nicht beim Finden und Melden belassen. Vielmehr bieten sie dir ganz unkompliziert weitere Unterstützung an. Aber, beginnen wir mit dem Anfang.

Copypants hilft dir nicht nur beim Finden, sondern auch danach weiter

Copypants verbindest du mit dem Online-Speicherort deiner Bilder, typischerweise deiner Website. Es ist jedoch ebenso möglich, Dropbox, 500px, Facebook, Flickr und Deviantart zu überwachen. Bei Facebook und Dropbox kannst du die Überwachung auf bestimmte Ordner beschränken, bei allen anderen Diensten werden stets sämtliche Bilder überwacht.

Einmal verbunden, sucht Copypants stetig nach Kopien deiner Bilder im Netz und meldet dir Resultate. Diese hast du jederzeit im Backend des Dienstes im Blick.

Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie du mit den festgestellten Verwendungen deiner Bilder umgehen willst. Hier bietet dir Copypants mehrere Möglichkeiten. Zum einen könntest du feststellen, dass es sich tatsächlich gar nicht um dein Bild handelt. Das würdest du Copypants per simplem Klick mitteilen. Zum anderen könntest du feststellen, dass es sich um eine Verwendung handelt, die du selber oder eine von dir autorisierte Person auf irgendeiner anderen Website vorgenommen hat. In diesem Falle würdest du die Nutzung per Klick erlauben.

Nun kann es sich auch um eine Nutzung handeln, die du generell erlauben würdest, aber durchaus gern dafür als Urheber benannt würdest. Hier erlaubt dir Copypants per Klick den Bilderdieb zu kontaktieren und ihn um das Anbringen eines Urheberhinweises zu bitten. Wird dein Bild jedoch kommerziell verwendet, wirst du wohl eher eine Lizenzgebühr, denn eine bloße Urhebernennung erreichen wollen. Auch diese Vorgehensweise unterstützt Copypants, nebst Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Als Ultima Ratio reichst du über Copypants eine Takedown-Notice nach dem DMCA ein.

Copypants bietet ein überragendes Preis-Leistungsverhältnis

Damit bist du zum Thema Bildurheberrechte bestens versorgt. Sicherlich hast du dir schon gedacht, dass das Featureset Copypants nicht kostenlos zur Verfügung steht. Tatsächlich gibt es jedoch einen Free Account, mit dem du immerhin 100 Bilder von einem Speicherort aus überwachen kannst. Zwei weitergehende Aktionen (also Takedown, Lizenzgebühr usw. anfordern) sind ebenfalls kostenfrei möglich. Im Falle des erfolgreichen Erhebens einer Lizenzgebühr, behält Copypants 30 Prozent davon als Provision. In den kostenpflichtigen Plänen beschränkt Copypants sich auf fünf Prozent der Gebühr als Provision.

Kommst du mit dem kostenlosen Account nicht hin, solltest du dir überlegen, einen Starter-Account für 8,25 US-Dollar monatlich (bei jährlicher Zahlweise) zu buchen. Der schützt 2.500 Bilder von zwei Speicherorten und erlaubt dir fünf Aktionen pro Woche. Selbst der Growth-Account für runde 25 Dollar und 15.000 Bilder macht dich nicht arm, wenn du beruflich Bilder erstellst. Eine erfolgreiche Lizenzgebühranforderung kann dir den Dienst schon bezahlen.

Fazit: Schau dir den kostenlosen Account jedenfalls an

Copypants macht auf mich einen sehr guten Eindruck. Endlich wird das Thema mal zu Ende gedacht und konsequent mit Features hinterlegt. Die Kosten sind überaus überschaubar, selbst in den größten Accounts. Lege dir einen kostenlosen Account zu und schau dir den Dienst an. Upgraden kannst du jederzeit.