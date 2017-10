Tool-Tipp: Best Resume Ever, der Lebenslauf-Generator für Entwickler

ist seit 1994 im Netz unterwegs, aber bereits seit über 30 Jahren in der IT daheim. Seit Anfang des neuen Jahrtausends schreibt er für diverse Medien, hauptsächlich zu den Themenfeldern Technik und Design. Man findet ihn auch auf Twitter und Google+ .

Zur Zeit stehen fünf unterschiedliche, dabei aber stets ansprechend gestaltete Vorlagen für den eigenen Lebenslauf zur Verfügung. Die Angaben zur Person speicherst du in der Datei src/person.js . Der fertige Lebenslauf wird abschließend in der Form eines PDF exportiert.

Best-Resume-Ever ist ein Lebenslauf-Generator für Node.js. Er basiert auf Vue und LESS und erfordert nicht das kleinste Bisschen an ästhetischem Grundverständnis. Ideal für Programmierer, könnte man da frech sagen.

