The Genius Deck: Digital-analoger Kreativhelfer

ist seit 1994 im Netz unterwegs, aber bereits seit über 30 Jahren in der IT daheim. Seit Anfang des neuen Jahrtausends schreibt er für diverse Medien, hauptsächlich zu den Themenfeldern Technik und Design. Man findet ihn auch auf Twitter und Google+ .

Die Ratschläge aus The Genius Deck erscheinen trivial, sind aber hinsichlich ihrer Wirksamkeit belegt. Und immerhin ist es ja häufig so, dass die einfachsten Tipps die größte Wirkung zeitigen. Man muss nur darauf kommen.

Mit The Genius Deck stellt sie eine sehr simple Methode vor, die dir dabei helfen will, kreative Blockaden schnell und ohne großen Aufwand zu umgehen. The Genius Deck ist als Website und als traditioneller Kartenstapel erhältlich. Während ist, kannst du kaufen.

Bei kreativer Flaute bedarf es meist nur einer Handbreit Wasser unter dem Kiel, um wieder flott zu werden. The Genius Deck will genau diese Starthilfe sein.

You are going to send email to