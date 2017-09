Streaming-Dienste im Vergleich

Das Fernsehen macht mit attraktiven Streaming-Diensten auf sich aufmerksam! Vielmehr werden wir Zeugen einer rasanten Entwicklung der guten alten Fernsehkultur. Video on Demand fordert die traditionellen TV-Sender zum Duell heraus. Doch was kann das neue TV aus dem Internet? Tatsache ist, dass die Anzahl der Streaming-Anbieter wächst. Aber was genau ist Video on Demand, worin unterscheiden sich die verschiedenen Dienste und wer braucht das überhaupt?

Streaming und Video on Demand – was genau ist das?

Hinter dem Begriff versteckt sich ein TV-Dienst. Dieser ermöglicht es, Filme über das Internet abzurufen und auf dem Fernseher, Notebook oder Tablet anzusehen. Bereitgestellt werden die Filme in einer Online-Videothek. Manche Dienste sind kostenlos zugänglich, die meisten verrechnen eine Gebühr. Abgerechnet wird je nach Anbieter monatlich, pro Quartal, jährlich oder pro Film.

Ich schaue dann Fernsehen, wann es mir gefällt

Die kostenlose Online Videothek von ARD/ZDF verzeichnet steigende Zugriffe. Filme und Sendungen können zu jeder Tageszeit und an jedem Wochentag gesehen werden. Schließlich müssen viele Menschen dann arbeiten, wenn am Sonntag pünktlich um 20:15 Uhr der Tatort läuft. Umgekehrt ist die Online Videothek eine tollte Sache, wenn an verregneten Tagen das TV-Programm keine sehenswerten Höhepunkte bietet. Doch das Angebot der öffentlich rechtlichen Sender ist begrenzt.

YouTube – Filme aus dem Netz

Onlinedienste wie zum Beispiel YouTube kann man als Vorreiter oder Wegbereiter der Online-Videotheken bezeichnen. Die ursprüngliche Idee war es, Videos hochzuladen und einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Bald schon wurden alte Filme, Serien und Reportagen hochgeladen. Doch wegen strenger Lizenz- und Filmrechten sind die Möglichkeiten auf dem kostenlosen Portal begrenzt. Genau hier liegen die Chancen entgeltlicher Streaming-Dienste.

Bedienung, Angebot, Full-HD – die Unterschiede beim Streamingdiensten sind signifikant

Eigentlich möchte man meinen, dass ein Streaming-Anbieter dem anderen gleicht. Doch das Gegenteil ist der Fall, und beschränkt sich nicht nur auf das angebotene Filmmaterial. Auch bei Qualität, Bedienung und Extras gibt es Unterschiede. Zudem versuchen die verschiedenen Streaming-Anbieter mit Eigenproduktionen, Kunden zu gewinnen und dauerhaft zu halten.

Hier gibt´s die Streaming-Anbieter im Kurzüberblick: ein Vergleich

Wer sich heute für einen Streaming-Anbieter entscheiden möchte, der sollte die Platzhirsche des boomenden Streamingmarktes kennen. Die Größten sind nicht zwangsläufig die Besten. Gute Preis bringen gleichzeitig viele andere Vorteile, doch was macht der Rest. Hier einige Streaming-Anbieter im Schnellüberblick: