Storytelling killt Design: Kein Bild sagt mehr als tausend Worte

Das Zeitalter des visuellen Designs bewegt sich auf sein Ende zu. In der Zukunft besteht die Schönheit eines Designs nur noch in seiner Bedienbarkeit, nicht mehr in seiner Optik. Designer werden dennoch weiterhin gebraucht.

Allerdings werden es keine Grafik-Designer mehr sein, sondern reine UX-Designer. Dass sie nicht mehr mit dem Medium Grafik, sondern mit Worten arbeiten werden, ist dabei nur ein Detail. Sie werden sich daran gewöhnen. Grafik-Designer sollten sich beeilen, auf den bereits gestarteten Zug aufzuspringen oder ihr Heil in den Printmedien suchen. Webdesign, wie wir es aus den letzten zwanzig Jahren kennen, wird weitgehend verschwinden.

Conversational Interfaces sind die Schnittstelle der Zukunft

Das ist im Grunde wenig überraschend, wenn wir uns anschauen, wohin die Reise geht. Die Zukunft liegt nämlich eindeutig bei den sogenannten Conversational Interfaces, also Benutzerschnittstellen, die auf der Basis eines Gesprächs funktionieren. Hier kommen Apps ins Spiel, die in der Lage sind, direkt auf Nutzereingaben zu reagieren.

Dabei kann es sich um Schnittstellen handeln, die auf getippte Eingaben in natürlicher Sprache reagieren oder solche, die direkt natürliche Sprache in gesprochener Form verstehen. Das Gerät, das diesen Paradigmenwandel als erstes erleben und beschleunigen wird, ist das Smartphone.

Chat-Bots und Sprach-Assistenten: Visuelle Interfaces sind überflüssig

Hier verwenden wir bereits Apps wie WhatsApp. Die gute alte SMS haben diese modernen Messenger längst hinter sich gelassen. Der nächste Schritt auf diesem Weg sind die bereits vielfach verfügbaren Chatbots. Dabei handelt es sich um Programme, die auf deine Eingaben reagieren und sie in Handlungen umsetzen. Dabei fühlt sich die Interaktion an wie eine Konversation. Es gibt keine Schwellen mehr. Wir können unsere älteste Interaktionsmöglichkeit nutzen. Wann immer wir das tun können, werden wir es auch tun.

Ebenfalls im Aufwind befinden sich die sich rasant fortentwickelnden Sprachassistenten. In ihren neuesten Generationen bieten sie schon Funktionen, für die wir vormals einen Reigen von Apps bemühen mussten. Heutzutage kannst du dir schon Taxis per Siri bestellen oder deine Lieblings-Fitness-App steuern. Nachdem Apple seinen Sprachassistenten für Dritt-Anbieter via SiriKit geöffnet hat, ist mit einem rasant steigenden Skillset des kleinen Sprachverarbeiters zu rechnen. In die gleiche Kerbe schlagen der Google Assistant, Cortana von Microsoft und Alexa von Amazon, sowie der nur in der Ankündigung existente Samsung-Assistent namens Bixby.

Egal ob Chat oder Sprache oder beides, Grundlage der Aktion ist das geschriebene oder gesprochene Wort. Ein visuelles Interface ist dafür nicht nur nicht erforderlich, es existiert gleich gar nicht.

Schnelles Internet und schnelle Prozessoren beschleunigen die Entwicklung

Wieso jetzt und nicht schon früher? Diese Frage ist berechtigt, denn immerhin sprechen wir schon viel länger als wir Apps benutzen. Die Antwort ist indes recht einfach. Um Interaktionen auf der Basis von Sprache auszulösen, sind leistungsfähige Rechner und schnelle Internet-Verbindungen erforderlich.

Immerhin erfolgt das Processing der Eingaben stets in der Cloud. Ohne eine schnelle Anbindung braucht die Sprache schlicht zu lange für die Übertragung und ohne schnelle Prozessoren dauert es viel zu lange, um eine sinnvolle Antwort zu berechnen.

Hinzu kommt immer mehr künstliche Intelligenz, da sich die Systeme per Machine Learning stetig selbst verbessern. Auch für diese Technologien kann der Rechner nicht schnell genug sein. In der Vergangenheit hatten wir schlicht die Kapazitäten nicht. Nicht zu vergessen ist zudem der Aspekt, dass mit zunehmend besseren Bedingungen auch die, etwa für Deep Learning, zur Verfügung stehenden Datenmengen stark steigen.

Zum Thema “Künstliche Intelligenz” interessiert dich vielleicht mein Beitrag für die Kollegen von t3n.

Visuelles Design ist für die Interfaces der Zukunft unwichtig

Was also bleibt vom konventionellen Design unserer Tage? Nicht viel. Und wenn wir ehrlich sind, wissen wir das schon seit einiger Zeit. Wieso werden Designs immer ähnlicher, während Sie Anfang der Nuller noch maximal unterschiedlich waren? Das liegt daran, dass wir uns heutzutage nicht mehr über das Design voneinander abgrenzen, sondern über die Funktionalität.

Design ist quasi eine Selbstverständlichkeit geworden. Schon jetzt kann Differenzierung nur noch über besonders ausgefeilte Usability, etwa über durchdachte Mikrointeraktionen erfolgen. Auch dieser Trend wird sich indes überflüssig machen, wenn sich Conversational Interfaces auf breiter Front durchgesetzt haben.

Ein Zwischenschritt ist das automatisierte Design, wie es etwa The Grid oder das vor kurzem hier vorgestellte Wix ADI leisten. Wir übergeben dem System Inhalte und es erstellt eine grafische Repräsentation derselben. Das funktioniert durchaus schon nicht schlecht.

Automatisierte Designs könnten auch auf Dauer die Dienstleistung sein, die bestehen bleibt. Immerhin ist nicht jede Website sinnvoll konversationell zu betreiben, respektive dürfte der Aufwand sich für etliche Anbieter gar nicht rechnen.

Wörter waren schon immer und sind künftig erst recht unverzichtbar

Wer schreibt, der bleibt. Das trichterte mir schon meine Oma zu Grundschulzeiten ein. Ich hätte damals nicht gedacht, dass sie sich damit zukünftig noch einmal als visionärer Geist erweisen würde. Fakt ist jedoch, dass es Wörter sind, die die Interfaces der Zukunft formen werden, und zwar ausschließlich Wörter, ganz ohne schmückendes Beiwerk.

Zum einen wird es darum gehen, wie gut der Input interpretiert werden kann. Zum anderen werden sich moderne Interfaces aber auch über ihren Output beurteilen lassen müssen. Wenn du davon einen Eindruck bekommen willst, dann sprich einfach einmal eine beliebige komplexere Anweisung in Siri und danach in den Google Assistant. Da liegen Welten zwischen. Hier muss noch viel passieren, um auch nur zu akzeptablen Ergebnissen zu gelangen, bei denen der Begriff Conversational Interface nicht zu hochtrabend klingt. Erstaunlicherweise ist es nicht die ältere Siri, die diesen Wettbewerb aktuell gewinnt.

Beschränken wir uns aber nicht auf Computer und Smartphones. In Kürze werden wir mit noch weitaus mehr Geräten interagieren können. Mit visuellen Mitteln ist diesem Fortschritt nicht mehr beizukommen. Sprache hingegen funktioniert überall.

Bereite dich jetzt schon auf die Zukunft vor

Noch sind wir nicht an dem Punkt, an welchem du Sprachsteuerungs-Design leisten musst. Auch dabei kann man eine Menge falsch machen. Um Designer kommen wir auch zu diesem Zeitpunkt nicht herum.

Dennoch solltest du dich schon ein bisschen auf die kommenden Herausforderungen vorbereiten. Das bedeutet zum einen, dass du lernen musst, wie man schreibt. Keine Sorge, das erfordert lediglich viel Praxis. Dass dein Intellekt nicht das Problem ist, leitest du schlicht aus der Tatsache ab, dass visuelles Design auch nicht ohne Gehirn zu machen ist.

Beginne dein nächstes Design nicht ohne, dass du zuvor den Content hast. Lass das Erstellen grafischer Schablonen einfach mal komplett sein. Baue das visuelle Design ganz konsequent aus den zu kommunizierenden Inhalten. So änderst du schrittweise dein Mindset, das dann lautet: Ohne Inhalte geht gar nichts. Und nicht mehr: Ich baue schon mal die Optik.

Ich schätze, wir haben noch gute zehn Jahre, um den Umstieg zu gestalten. Innerhalb dieser zehn Jahre werden wir immer öfter Sprach-Technologien zumindest integrieren müssen. Aber, was sind schon zehn Jahre?