Stock-Videos: 20 Seiten mit kostenlosen Filmen für deine Projekte

Pexels Videos sind komplett kostenlos unter der Lizenz CC0, die in etwa der Public Domain entspricht, zu verwenden. Damit darfst du sie privat, aber auch kommerziell, etwa in Kundenprojekten, zum Einsatz bringen.

Vor wenigen Jahren noch undenkbar, findest du heutzutage eine immer breiter werdende Vielfalt an Anbietern kostenlosen Video-Materials. Ein kreatives Video-Intro oder ein Hero-Video sind aber immer noch nicht so verbreitet, dass man schon wieder davon abraten müsste – im Gegenteil. Wir haben 20 der besten kostenlosen (und fast kostenlosen) Anbieter von Stock-Videos im folgenden Beitrag gesammelt.

