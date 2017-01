ShareX: kostenloses Screenshot-Monster für Windows

ist seit 1994 im Netz unterwegs, aber bereits seit über 30 Jahren in der IT daheim. Seit Anfang des neuen Jahrtausends schreibt er für diverse Medien, hauptsächlich zu den Themenfeldern Technik und Design. Man findet ihn auch auf Twitter und Google+ .

Ein umfangreiches Portfolio konfigurierbarer Tastatur-Hotkeys erleichtert den schnellen Umgang mit dem Funktionsboliden. Zudem integriert sich ShareX in das Kontextmenü, so dass es per Rechtsklick im Windows Explorer zur Verfügung steht.

You are going to send email to