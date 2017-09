Roundups: Der Newsletter-Aggregator für den wissbegierigen Designer

ist seit 1994 im Netz unterwegs, aber bereits seit über 30 Jahren in der IT daheim. Seit Anfang des neuen Jahrtausends schreibt er für diverse Medien, hauptsächlich zu den Themenfeldern Technik und Design. Man findet ihn auch auf Twitter und Google+ .

Um uns den Überblick zu erleichtern, sortiert Joel alle Bookmarks in relevante Kategorien, wie etwa Marketing, Typography, UI & UX und etliche mehr ein. So grenzen wir die Liste direkt auf das uns interessierende Thema ein und erhalten nur noch die passenden Newsletter und Roundups kredenzt.

Mit Roundups.co des englischen Designers Joel Rosen gibt es genau diesen Dienst jetzt. Angelegt ist Roundups.co dabei zunächst als konventionelle Sammlung von Newslettern und Zusammenstellungen für Designer, also als eine Form von Bookmark-Portfolio. So wird jede Ressource, die Joel für uns aufgelesen hat, mit einem Thumbnail und einem kleinen Teaser-Text vorgestellt.

Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht. Ich habe einige Dutzend Newsletter abonniert und sortiere sie beim Eintreffen fein säuberlich in Ordner. Zum Lesen komme ich dann leider so gut wie nie. Aber abgelegt habe ich sie ordentlich, sage ich mir, und, wer weiß, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ich mal mehr Zeit habe, werde ich sie … Nee, wohl eher nicht.

