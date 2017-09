Aus Weißrussland erwartet man in demokratischen Ländern landläufig nicht viel gutes, aber das Travel Icon Set des belarussischen Studios Agente solltest du kennen.

Klassische Symbole zum Urlaubsthema

60 Piktogramme beinhaltet das Travel Icon Set. Alle Symbole liegen in den Formaten Adobe Illustrator (AI), Encapsulated Postscript (EPS), sowie in SVG und PNG vor. Damit kannst du die Piktogramme bearbeiten, vor allem skalieren, so viel wie du willst. Auch die Änderung von Linienstärke, Farben oder der Komplexität an sich ist so möglich.

Ich habe mir das Pack heruntergeladen, weil ich gerade an einem Fotobuch sitze, das meinen Sommerurlaub umfassen wird. Da kann ich ein paar größere Symbole zum Thema, etwa die Beach-Latschen aka Flipflops, das Fahrrad, die Taucherbrille oder das Kreuzfahrtschiff gut gebrauchen. Wenn also auch du gerade an einem Urlaubsfotobuch arbeitest, kann ich dir das Set nur empfehlen.

Natürlich sind die professionell gestalteten Symbole ebenso für ernsthafte Arbeit geeignet. Baust du gerade eine Website fürs Reisebüro ums Eck? Lang zu.

Unkomplizierter Download und große Formatvielfalt

Der Download und die Verwendung des Travel Icon Set ist kostenlos. Du musst allerdings auf der Website zum Set eine E-Mail-Adresse angeben, die du auch abrufen kannst. Denn den Downloadlink erhältst du über deine Inbox.

Hast du das etwa 2,4 Megabytes große Zip-Archiv aus der Dropbox des Anbieters heruntergeladen und entpackt, findest du zwei Ordner vor. Der eine enthält die Symbole im einfarbigen Line-Stil, der andere selbige in der farbigen Variante.

Kostenlose Nutzung, auch für kommerzielle Projekte

Alle Piktogramme sind völlig frei verwendbar, also auch in Kundenprojekten einsetzbar, solange du die Lizenz CC BY 4.0 beachtest. Diese verpflichtet dich, den Urheber, also das Agente Studio, in Arbeiten zu nennen, in denen du die Icons verwendet. Bei der Web-Nutzung platzierst du schlicht an passender Stelle, etwa im Impressum, einen Backlink.

Reisebezogene Symbol-Sets sind mir noch nicht so häufig untergekommen. Von daher habe ich mir das Travel Icon Set ganz sorgfältig gesichert und meinem Werkzeugkasten zugefügt. Das empfehle ich dir ebenso.