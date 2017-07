Pixels: Sammlung schicker Website-Designs zur Inspiration

Pixels ist eine stetig wachsende Sammlung aktueller Website-Designs. Der Dienst dient ausschließlich zu Inspirationszwecken und kann dir schnell Ideen liefern.

Kreativität ist auch abhängig vom Zielprodukt

Wenn es immer so einfach wäre, das Ding mit der kreativen Idee. Sicherlich, es kommt schon vor, dass ich direkt im Erstgespräch mit einem Kunden schon eine Vorstellung davon gewinne, wie die Präsenz wohl aussehen könnte. In den meisten Fällen ist das aber nicht so. Das ist auch kein Wunder. Letztens hatte ich es etwa mit einem Hersteller für Klodeckelhalterungen zu tun. Der produziert nicht etwa Klodeckel, sondern bloß die Scharniere, mit denen der Klodeckel an der Schüssel gehalten wird. Nagelprobe für Kreative, kann ich dir sagen.

Inspiration kann man nie genug haben

Schon seit jeher pflege ich daher meine Sammlungen mit Designs. Am Wochenende konnte ich eine weitere Inspirationsquelle hinzufügen, nämlich das schwedische Projekt Pixels. Der Betreiber des Projekts entwickelte Pixels quasi als Abfallprodukt seines kostenpflichtigen Bookmark-Dienstes für Designer namens Klart und speist seine eigenen Bookmarks als Inspiration in Pixels ein.

Pixels: Große Webdesign-Previews im Shuffle

Das Projekt ist sehr einfach angelegt. In einem Grid werden die Screenshots gezeigt. Per Druck auf die Leertaste kannst du die Anordnung nach dem Zufallsprinzip neu aufbauen lassen. Suchfunktionen gibt es allerdings keine und auch Kategorisierungen oder sonstige Ordnungsfunktionen suchte man vergeblich.

Das ist aber auch gar nicht die Aufgabenstellung des Dienstes. Vielmehr will Pixels dir schlicht Ideen liefern. Dafür ist es sogar gut, dass du die Auswahl nicht von vornherein beschränken kannst.

Gefällt dir die Preview eines Designs, klickst du es an und siehst es dann in einem Modal, dass nahezu den Bildschirm füllt. Unten links werden die dominierenden Farben der gezeigten Website gelistet. Unten rechts besteht die Möglichkeit, das Design etwa zu twittern oder nach Pinterest zu speichern, respektive die Website direkt aufzurufen. Die angezeigte Farbpalette zeigt die jeweiligen Hex-Werte, die du per Klick einzeln in die Zwischenablage transferieren kannst.

Speziell die Shuffle-Funktion hat mir schon so manche Idee in den Frontallappen gespült. Natürlich ist Pixels nicht als alleiniges Tool oder Heilsbringer für Inspirationssuchende zu sehen. Aber als Teil deines Werkzeugkastens solltest du den Dienst durchaus zu Rate ziehen, wenn dich wieder einmal ein Klodeckelhalterungshersteller mit seiner Website beauftragen will.