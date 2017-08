Lightroom ist die digitale Dunkelkammer, doch statt beißender Chemikalien gibt es hier saubere Regler zum Verschieben und Einstellen. Welche Einstellungen richtig sind und zu faszinierenden Ergebnissen führen, ist dabei gar nicht so einfach gesagt. Perfekt ist es daher, dass Lightroom Presets, also Vorgaben mit ganz unterschiedlichen Einstellungen, zulässt. So kannst du auf Knopfdruck kreativ werden. Gleich 30 sehr hochwertige Varianten stehen dir hier zur Auswahl.

You are going to send email to