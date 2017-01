Brandneu: Ist Opera Neon die Zukunft des Webbrowsers?

ist seit 1994 im Netz unterwegs, aber bereits seit über 30 Jahren in der IT daheim. Seit Anfang des neuen Jahrtausends schreibt er für diverse Medien, hauptsächlich zu den Themenfeldern Technik und Design. Man findet ihn auch auf Twitter und Google+ .

. Der Hersteller legt Wert auf die Feststellung, dass Neon nicht dem Opera den Rang ablaufen soll. Vielmehr könnte es so sein, dass Neons Konzepte in künftige Opera-Versionen eingebaut werden.

Neons Tabs sind, wie gesagt, keine Tabs, sondern kreisrunde Previews auf den eigentlichen Seiteninhalt, weshalb Opera sie „Visual Tabs” getauft hat. Besonders stolz sind die Entwickler offenbar auf ein Konzept, das mir im Test nicht einmal aufgefallen ist. Sie nennen es „Gravity”. Die „Visual Tabs” bewegen sich angeblich, als verfügten sie über Gewicht, also wie Objekte im echten Leben. Gut, sie bewegen sich etwas behäbig, wenn man sie klickt und zieht und verschwinden in einem Rauchwölkchen, wenn man sie löscht. Das finde ich nicht sonderlich spannend.

Neon bringt eine unkomplizierte Screenshot-Funktion mit, die über das linksseitige Menü ausgelöst wird. Screenshots werden automatisch in der ebenfalls linksseitig zu erreichenden Galerie gespeichert. YouTube-Videos lassen sich von eben jener Seitenleiste aus abspielen, ohne dass das eigentliche YouTube-Fenster dafür offen sein müsste. Diese Play-Funktion ist auch für andere unterstützte Dienste, etwa Vimeo, nutzbar. Ich versuchte es mit Spotify, scheiterte aber, obwohl laut Neon zumindest eine Übersicht aller Tabs, die Musik abspielen, in der Play-Leiste hätte erscheinen müssen. Es ist halt doch eher ein Konzept, dachte ich bei mir.

Seiteninhalte nehmen zwar den gesamten Platz ein, wirken aber dadurch, dass sich links und rechts vom Inhaltsfenster noch die genannten Navigationselemente befinden, so, als ob sie frei auf dem Hintergrund schweben. Tatsächlich lassen sich auch zwei Browserfenster nebeneinander platzieren, was den Eindruck verstärkt. Der sogenannte Split-Screen-Modus wird dadurch aktiviert, dass du ein Bookmark-Icon nach links oben auf die URL-Bar ziehst. Von hier aus kannst du auch die Seiten wechseln, also die rechts angezeigte nach links bringen oder umgekehrt.

ist kein voll ausgestatteter Browser. Vielmehr handelt es sich um einen, vor allem optisch, deutlich anderen Ansatz als wir gewohnt sind. Neon hält sich nicht an klassische Designstandards, sondern kommt eher wie eine App daher. Das Menü findet sich linksseitig hochkant angeordnet, dabei massiv reduziert. Die Tableiste, die nicht aus Tabs, sondern aus kreisrunden Bookmark-Icons besteht, findet sich rechts vertikal. Der Hintergrund des Browserfensters nimmt den Desktop-Hintergrund des Computers an.

Mit Opera Neon stellen die neuen Eigentümer des Opera-Browsers eine Sammlung frischer Konzepte vor, von denen sie glauben, dass sie sich in Zukunft durchsetzen werden. In der Tat ist die Neuvorstellung nicht uninteressant.

