Nicht ohne Geschäftsmodell: Warum „Einfach mal machen“ kein guter Rat ist

Zudem können die Schlüsselfaktoren nicht verändert werden. „Eigentlich“, denn inzwischen gibt es auch Softwares, die das Modell interaktiv in den Webbrowser gebracht haben. Dort wurden durchaus Anpassungen an der Original-Vorlage vorgenommen, was in bestimmten Branchen durchaus Sinn macht.

Intention der Canvas ist es, die eigene Geschäftsidee, eingebettet in ein valides Geschäftsmodell, auf einem einzigen Blatt abbilden zu können. Dafür definierte Osterwalder sogenannte Schlüsselfaktoren – im Prinzip die wichtigsten Bereiche des Unternehmens, z.B. Kunden, Vertriebskanäle, Partner etc.

Alexander Osterwalder hat 2010 mit seinem Professor Yves Pigneur das in der Gründerszene bekannte Buch „Business Model Generation“ herausgebracht. Darin zeigt er, wie die Elemente des Geschäftsmodells knackig in einer Art Baukasten zusammengefasst werden. Er nannte es die „Business Model Canvas“, mittlerweile eine der beliebtesten Darstellungen des Geschäftsmodells.

Eine gute Idee muss in ein gutes Geschäftsmodell eingebettet werden. Das ist die Idealvorstellung. Ein häufig notiertes Bonmot zu dem Thema geht so: „Es ist leichter, eine schlechte Idee mit einem guten Geschäftsmodell zu verwirklichen, als die beste Idee ohne.“ Der Autor ist leider unbekannt und hätte einen Strauß Blumen verdient.

You are going to send email to