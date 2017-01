Motors, ein WordPress Premium-Theme für die Automotive-Branche

ist seit 1994 im Netz unterwegs, aber bereits seit über 30 Jahren in der IT daheim. Seit Anfang des neuen Jahrtausends schreibt er für diverse Medien, hauptsächlich zu den Themenfeldern Technik und Design. Man findet ihn auch auf Twitter und Google+ .

Du kannst dir sicherlich denken, dass „Motors” eines dieser Themes ist, für das man sich einmal für immer entscheidet. Das ist kein Nachteil, sollte dir aber im Vorfeld klar sein. Denn „Motors” baut Features in dein WordPress, die du ohne es nicht hättest. Dafür sind einige Eingriffe auch in die Datenbankstruktur erforderlich.

Die Vermittlungsplattform, die du mit „Motors” erstellen kannst, kommt natürlich nicht ganz an den Funktionsumfang der marktführenden Plattformen, wie Mobile.de heran. Dafür läuft es aber auf deiner Domain und allein mit deinen Fahrzeugen und denen, die deine Kunden eingestellt haben. Im Grunde ist „Motors” in diesem Bereich eine Art Kleinanzeigenmarkt mit dem Fokus auf Automotive.

Das Herzstück des Motors-Theme mit Blick auf den Verkauf von Fahrzeugen ist der „Inventory Manager”. Mit dem überaus flexiblen Tool baust du übersichtliche Listings und Detailansichten deines kompletten Angebots. Falls du schon mit dem arbeitest, wird es dich freuen, dass „Motors” damit voll integriert läuft. Die im Automanager bereits erfassten Daten kannst du via XML einfach in Motors importieren. So wird doppelter und dreifacher Eingabeaufwand effektiv vermieden.

In dieser Kategorie unterscheiden sich die einzelnen Angebote eher hinsichtlich ihres mitgelieferten Demo-Contents. Wenn du also eine der drei Kategorien bedienen willst, greifst du unproblematisch auf den entsprechenden Demo-Inhalt zu, änderst alles nach deinem Gusto und bist ruckzuck mit deinem Laden online.

Alles begann mit dem Gastronomie-Theme „Bon Appetit”, das wir hier im letzten Jahr vorstellten. Dann folgte eben erst das Theme „Consulting”. Eben jenes motivierte mich, nochmal ein bisschen tiefer in das Theme-Portfolio der Entwicklerschmiede von StyleMixThemes einzutauchen. Denn, in der Tat, man muss es den Jungs lassen, sie schauen wirklich jeweils genau hin, bevor sie ein Theme für eine bestimmte Branche bauen.

You are going to send email to