Mockuuups Studio: Desktop-App für die ansprechende Projekt-Präsentation

ist seit 1994 im Netz unterwegs, aber bereits seit über 30 Jahren in der IT daheim. Seit Anfang des neuen Jahrtausends schreibt er für diverse Medien, hauptsächlich zu den Themenfeldern Technik und Design. Man findet ihn auch auf Twitter und Google+ .

Die als in Beta befindlich bezeichnet. Ich habe sie auf einem Windows 10 ausprobiert und konnte keinerlei Probleme feststellen. Sie funktionierte einwandfrei und in normaler Verarbeitungsgeschwindigkeit. Der Windows-Download belastet deine Festplatte mit rund 56 MB, der wiegt etwa 44 MB und kommt als DMG.

Klickst du auf einen der Thumbnails, öffnet sich das jeweilige Mockup in der Detailansicht, so dass du es nochmal besser beurteilen kannst. An dieser Stelle findest du rechts oben den Button „Export Mockup”. Die Auflösung in Pixeln siehst du mittig oberhalb des Mockups. Sie variiert, ist aber stets hochauflösend genug.

Durch den direkten Einbau in alle verfügbaren Vorlagen siehst du sehr schnell, welches Mockup sich am besten für die konkrete Präsentation eignet. Dabei hast du die Wahl, ob du das Bildergrid mit kleinen, mittleren oder großen Thumbnails ausgestattet sehen willst. Das obige Bild repräsentiert die Ansicht mit großen Thumbnails.

Und so sieht es aus, wenn du unter Verwendung des grünen Kreis-Icons rechts unten am App-Fenster eine Bilddatei importiert hast:

ist eine Software, die es für macOS und Windows gibt. Du kannst sie kostenlos herunterladen und kostenlos verwenden. Das gilt auch für die kommerzielle Nutzung und in Kundenaufträgen. Mockuuups Studio deckt nur einen Verwendungszweck ab, nämlich den Import von Screenshots oder anderen Bilddateien in das Mockup-Portfolio der Software, sowie die nachfolgende Ausgabe des fertigen Ergebnisses.

You are going to send email to