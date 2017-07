Die neuen Samsung High Resolution Business Monitore begeistern Anwender aus dem technischen und grafischen Bereich mit ultrahoher Auflösung und Detailstärke.

UHD-Auflösung für digitale Maßarbeit

Für Details in unglaublich realistischer UHD-Qualität: Mit 8 Millionen Pixeln und einer viermal so hohen Auflösung wie FHD eignet sich der U32H850 für Berufsgruppen, die analytisch oder kreativ arbeiten und extrem scharfe Bilder mit absoluter Detailtreue benötigen. Dank Quantum Dot Technologie bietet er zudem ein unglaublich breites Farbspektrum mit 1 Mrd. fein abgestufter Farben. Zusammen mit leistungsstarken Multitasking-Funktionen und umfassender Konnektivität sind das ideale Voraussetzungen für produktives Arbeiten auf hohem Niveau.

Komfortables Seherlebnis in WQHD-Auflösung

Die Highend Business Monitore der SH850 Serie mit 24 oder 27 Zoll bieten eine hervorragende Bildqualität aus fast jedem Blickwinkel. Ihr an drei Seiten randloses PLS-Panel mit fortschrittlicher WQHD-Auflösung überzeugt mit gestochen scharfen Details und konsistenten Farben in einem breiten Betrachtungswinkel. Das komfortable Format bietet ausreichend Platz, um zwei Fenster nebeneinander zu betrachten. Ein USB Typ C Port sorgt für einfache Konnektivität, während ergonomische Verstellbarkeit und Daisy Chain zur Verbindung mehrerer Monitore das Paket abrunden.

Ideal für das kreative und analytische Arbeitsumfeld

Medien- und Grafikdesigner, Videoproduzenten oder Architekten haben extrem hohe Ansprüche an ihre Hardware am Arbeitsplatz: Scharfe Bilder, Detailgenauigkeit und eine hohe Farbtreue sind Grundvoraussetzung für die tägliche Arbeit. Die neuen Business Monitor erfüllen diese Anforderungen hervorragend. Der UHD-Monitor U32H850 bringt nahezu jedes Detail gestochen scharf auf den Schirm. Gleichzeitig schafft die Kombination mit Quantum Dot eine realitätsnahe Farbwiedergabe, die insbesondere für die professionelle Bildbearbeitung notwendig ist. Statistische Arbeiten können derweil am WQHD-Monitor SH850 erledigt werden. Dank Daisy-Chain-Funktion sind sogar Multi-Monitorszenarien möglich – ideal etwa für die Darstellung von komplexen und detaillierten Grafiken.