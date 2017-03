14 kostenlose WordPress-Themes für deine Website

MH Themes aus Frankfurt am Main ist einer der erfolgreichsten deutschen Theme-Provider. Er bietet dir nicht nur kostenpflichtige Themes, sondern ist auch eine Fundgrube für die Freunde von kostenlosen WordPress-Themes. Bekannt ist MH Themes vor allem durch das hervorragende MH Magazine Theme, dass auch Dr. Web zurzeit nutzt.

Doch das ist noch lange nicht alles. 14 kostenlose Themes warten darauf, von dir entdeckt und genutzt zu werden.

Hier geht es zu den kostenlosen Themes

MH Themes ist ein »Pro Theme Provider«

Das Geschäftsmodell der Theme-Provider hat sich in der letzten Zeit dramatisch geändert. Früher gab es die Premium-Theme Provider, die zumeist nur ein bis zwei Themes kostenfrei anboten, um den Rest teuer verkaufen zu können. Einer der bekanntesten war mit Sicherheit WooThemes (heute WooCommerce).

Pro Theme Provider bieten all ihre Themes im offiziellen Theme-Verzeichnis von WordPress in Lite-Versionen an. Diese Lite-Version verfügen über weniger Funktionen als die Pro-Version des jeweiligen Themes. Willst du alle Funktionen haben, musst du das Theme kaufen.

Der Vorteil liegt auf der Hand

Der Vorteil für dich als Verbraucher ist, dass du die Katze nicht mehr im Sack kaufen musst. Du kannst die Themes vorher ausprobieren. Vielleicht ist die Chance ja groß, dass du die Pro-Version nicht benötigst? Daher stelle ich dir die Themes von MH Themes einmal genauer vor.

Alle Themes sind sehr gut einsetzbar für Magazine, persönliche Blogs, News-Sites und zum Teil auch für Corporate-Websites. Die Code-Qualität ist durchweg sehr gut.

Das MH Magazine Lite und seine Child-Themes

Das MH Magazine dürfte das bekannteste Theme der Frankfurter sein. Hier eine kleine Vorstellung im Video:

Der Unterschied zwischen der Lite- und der Pro-Version des Themes:

Theme Name MH Magazine lite MH Magazine Theme Demo Demo Demos Get started Download Kaufen Price Free View Pricing Responsive Layout Extended Layout Options Site Width 1080px 1080px / 1431px Second Sidebar Widgetized Homepage Template Total Widget Locations 12 26 Custom Widgets 4 (basic versions) 23 (full versions) Custom Menu slots 1 5 jQuery News Ticker FlexSlider 2 with Touch Support Built-in Breadcrumb Navigation Built-in Social Buttons Related Posts Feature Advertising Options Theme Options very basic Color Options to change the color scheme Custom Google Webfonts Typography Options to change fonts and font size Extended Features Customer Support

Für einen Preis von nur 49 USD bekommt man richtig was geboten. Doch auch die Lite-Version bietet vielen Menschen ausreichende Funktionen.

Neun Child-Themes sind für die kostenlose Variante von MH Magazine zu bekommen.

Zusätzlich: 13 kostenlose Lite-Themes

13 Themes bekommst du neben dem MH Magazine Lite Theme völlig kostenfrei bei MH Themes.

Die Übersicht aller kostenlosen Themes von MH Themes

Fazit

Auch wenn du für die Voll-Versionen zahlen musst, so ist doch das Angebot an kostenlosen Themes sehr groß geworden. Für viele Menschen reichen die kostenfreien Themes bereits aus, diesen Menschen wird etwas Gutes getan. Denn noch nie gab es so viele professionell designte Themes für lau. Das Angebot allein bei MH Themes ist riesig, hier dürften bereits einige Leser ihr Traum-Theme finden können.