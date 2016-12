Mashshare Share-Buttons: schick, effektiv und schnell

Die Farbe der einzelnen Bereiche kannst du anpassen. Du bist nicht gezwungen, das Widget zu nutzen, denn es gibt auch Shortcodes zur Verwendungen direkt in den Beiträgen. Entwickler werden sich über die Möglichkeit freuen, die Shortcodes auch in Template-Dateien verwenden zu können.

Die ShareBar positioniert sich entweder am oberen oder am unteren Rand des Bildschirms und zeigt sich, nachdem du die Seite etwas herunter gescrollt hast. Diese ShareBar ist voll Responsive und passt sich der Bildschirmgröße an.

Ziemlich schnell kam ich auf Mashshare. Wir testeten das Social Share Plugin eingehend und waren hellauf begeistert, besonders was die unglaubliche Steigerung der Likes anging. Allerdings war schnell klar, dass wir Geld in die Hand nehmen mussten, um die Buttons auf unsere Bedürfnisse anzupassen.

