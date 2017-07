Langweilig: Tötet UX-Design den Markenkern?

Es ist ein klares Statement: UX-Design ist langweilig. Deshalb tötet es jede Marke und hinterlässt den immer gleichen faden Nachgeschmack.

Gleichmacherei: Keiner setzt sich mehr vom anderen ab

Kim Jong Anderson, dänischer Designer und Gründer, hat eine klare Meinung zur Position des konventionellen UX-Designers. Seiner Meinung nach killt jedwedes UX-Design den Markenkern eines Unternehmens, weil es gleichmacherisch wirkt und wirken muss.

UX-Design sei eine eher formale Disziplin, argumentiert er. Sie sei geradezu darauf aus, die gleichen Prinzipien auf alle Websites anzuwenden. Immerhin seien nur so wiedererkennbare Muster, an denen sich Nutzer orientieren können, möglich. Empirik stattet den UX-Designer mit objektivem Wissen darüber aus, wo der Nutzer am ehesten klickt, wie lang der Weg zum Ergebnis sein darf und wie Information und Navigation aufgebaut werden sollte.

Logisch sei, dass unter Anwendung derartiger Prinzipien tendenziell ähnliche Websites entstehen. Anderson spricht sogar wenig schmeichelhaft vom “Template-Syndrom”. Alles werde vorlagengleich erschlagen und angepasst.

Für den Webdesigner bleibe dann wenig mehr zu tun, als die Wireframes des UX-Designers etwas anzuhübschen und mit Farben zu versehen, ähnlich dem Ausmalen eines Malbuchs. Und, auch wenn das alles vollkommen logisch erscheine, Kunden und Kollegen gleichermaßen gut zu verkaufen sei, könne es dennoch nur die falsche Vorgehensweise sein.

Denn heraus käme niemals herausragende Arbeit. Stattdessen würde das Ergebnis stets austauschbar wirken, langweilig sein, sich nicht abheben von der Masse anderer “Best Practices”.

Wo ist die Marke, wo ist das Begeisternde?

Marken hingegen müssten doch versuchen, zu begeistern. Sie müssten die Erwartungen ihrer potenziellen Kunden noch übertreffen, innovativ und mitreißend sein. Aus überzeugter Langeweile würde keiner auf einer Website bleiben. Da bedürfe es besserer Argumente.

Anderson empfiehlt daher, den Markenkern stärker ins Zentrum des Entwicklungsprozesses zu stellen. Sollte es erforderlich sein, dafür die Templates zu verbrennen, so müsse man das halt tun. Standardisierung sei zwar sicherlich gut, wenn man die finanziellen Aspekte betrachte, aber Kreativarbeit sei nicht wie am Fließband zu erledigen. Und selbst wenn es anders wäre, es täte dem Ergebnis jedenfalls nicht gut.

Sein Vorschlag ist daher, die Positionen des Art Directors und die des UX-Designers in einer Stelle zu vereinen. Für Einzelkämpfer bedeutet das, den Künstler wieder stärker das Ruder übernehmen zu lassen und nicht von vornherein die vermeintlich vernünftige Best Practice in den Vordergrund zu stellen.

Emotionalität vor Rationalität – so lässt sich Andersons Appell wohl zusammenfassen. Aber stimmt es, dass Rationalität den Markenkern tötet?

Emotionalität und Rationalität als Gegenspieler?

Ich denke, dass hier durchaus mehr Differenzierung gut wäre. Nicht jede Marke ist hochemotional aufgeladen und benötigt einen mitreißend begeisternden Webauftritt. Im Gegenteil dürfte es für die allermeisten Marken eher der seriös zurückhaltende Weg sein, der mehr Erfolg verspricht und sicherlich auch vom Kunden erwartet wird. Wenn der Finanzdienstleister einen unkonventionell unvergesslichen Auftritt hinlegt; will ich das als Kunde?

Andersherum darf sich etwa Coca-Cola nicht wie ein Steuerberater präsentieren. Ich sehe allerdings genau diese Problematik tatsächlich gar nicht. Sicherlich gibt es handwerklich einwandfreie, aber stinklangweilige Internetauftritte. Ob da der UX-Designer der Schuldige ist, der aus rationalen Erwägungen heraus den Markenkern vernichtet hat, würde ich bezweifeln. Da waren einfach schlechte Designer am Werk.

Es kann jedoch auf keinen Fall schaden, neben den “funktionierenden Mustern” und “Best Practices” den emotionalen Aspekt nicht zu vernachlässigen. Macht das Design Freude? Prägt es sich ein? Passt es zur Marke? Erzeugt es Sympathien? Kaufentscheidungen passieren immerhin viel eher aus dem Bauch als aus dem Hirn.

Wichtig wäre daher eine Kombination aus erprobtem UX-Design und der Fokussierung auf den Markenkern. Das von Anderson schlicht dargestellte “Entweder-oder” ist ebenso wenig zielführend wie eine einseitige Reduktion auf langweilige Standardtemplates.

UX-Designer wundern sich

UX-Designer würden sicherlich zusätzlich einwenden, dass sie es gerade als ihre Aufgabe ansehen, die User Experience, die Benutzerfahrung, zu optimieren und dass es dazu natürlich auch der Einbeziehung der Besonderheiten einer Marke bedarf. Nur wenn rationale und emotionale Aspekte gleichermaßen Berücksichtigung finden, ist die Benutzererfahrung wirklich gut.

Unter diesem Aspekt betrachtet, scheint Anderson mehr schlechte als gute UX-Designer zu kennen. Oder ist der durchschnittliche UX-Designer tatsächlich ein stocksteifer Bürokrat, der Interfaces streng nach Checklisten baut?