Kreativer browsen mit Vivaldi 1.12

Downloaden kannst du Vivaldi für Windows, macOS und Linux. Neben den ästhetischen Aspekten werden Kreativarbeiter auch Spaß an Features, wie der eingebauten Screenshot-Engine, sowie der vielfältigen Webseiten-Aktionen, mit denen du etwa die Schrift verändern oder Inhalte blockieren kannst, haben. Auch der Browser selbst lässt sich optisch in allen möglichen Belangen deinen eigenen Vorstellungen anpassen. Mach dir selbst ein Bild.

Vivaldi 1.12 etwa kommt mit der Fähigkeit, in optisch ansprechender Form, die Eigenschaften eines beliebigen Bildes auf einer Website übersichtlich anzeigen zu können. Dazu liest er die Exif-Infos aus. Voraussetzung ist natürlich, dass die Exif-Infos dem Foto noch innewohnen. Auch andere Browser sind in der Lage, diese Infos zu zeigen, und sei es mit Extensions, aber die Art, wie Vivaldi das tut ist einfach schön im Sinne von ästhetisch angenehm.

Das neue Projekt des Opera-Gründers kommt in Gang. Das Feature-Set erweitert sich langsam in Richtung Kreativarbeiter.

