Kostenlose Fotos für alle: Die Top 50 der besten Bilderdienste im Web

Die 50 Dienste für vollkommen frei zu verwendende, kostenlose Fotos, die wir dir heute vorstellen, lassen keinen Bedarf ungedeckt. Wenn du hier nicht findest, was du brauchst, dann findest du es nirgends.

Kostenlose Fotos kann man immer gebrauchen. Sie zu finden, ist nicht ganz so einfach, denn häufig musst du doch zahlen, oder teils abstruse Lizenzen einhalten. Tust du das nicht, kann es schnell zur Abmahnung kommen. Deswegen haben wir das Internet nach den besten Quellen für wirklich kostenlose Fotos durchpflügt. Dabei haben wir darauf geachtet, dass du die Bilder ohne Nennung von Autor und Quelle und uneingeschränkt kommerziell, auch in Kundenprojekten, verwendet werden darfst. Gerade für Blogger und Autoren ist eine solche Sammlung wichtig, denn ohne Fotos ist ein Beitrag fast undenkbar, gleichzeitig rechtfertigt er aber zumeist keine hohen Fotokosten. Freu dich daher mit uns zusammen über diese schöne Liste wirklich frei zu verwendender, kostenloser Fotos.

Kostenlose Fotos sind unserer Meinung nach nur wirklich frei, wenn man keinerlei Backlink zum Autor oder der Seite geben muss, von der man das Foto heruntergeladen hat. Zu schnell vergisst man die Urhebernennung. Mit einem vergessenen Backlink steigt die Gefahr, abgemahnt zu werden, allerdings enorm. Genau dies möchten wir dir gerne ersparen. Keiner der folgenden Foto-Dienste erfordert einen Backlink, alle Fotos können kostenlos und ohne Link zur Quelle verwendet werden. Übrigens: Selbstverständlich darfst du auf die Quelle der Bilder verlinken. Eine solch gute Tat freut jeden Fotografen und Website-Betreiber. Du musst es nur nicht.

Pixabay ist eine der besten Ressourcen für kostenlose, frei zu verwendende Fotos. Das Angebot umfasst mittlerweile mehr als 1,2 Millionen Bilder. WordPress-Blogger mit eigener Installation können über ein kostenloses Plugin bequem vom Text-Editor aus auf den Gesamtbestand zugreifen. Die meisten der Bilder hier auf Dr. Web stammen von dort. Es ist keine Registrierung zum Download der Bilder nötig.

Pexels bietet sehr schöne und professionelle Fotos, die großteils in hoher Auflösung vorliegen. Eine Registrierung zum Download der Fotos ist nicht nötig. Pexels integriert auch Bilder aus anderen Diensten, etwa aus Pixabay, und fungiert so als Metasuchmaschine. Dennoch ist der Besuch anderer Dienste nicht entbehrlich, denn Pexels liegt mit aktuell 40.000 Fotos mengenmäßig deutlich unter dem Portfolio von etwa Pixabay.

Freephotos.cc ist weniger ein Anbieter für kostenlose Fotos als ein zentraler Zugangspunkt für die Angebote verschiedener Anbieter für kostenlose Fotos. Freephotos.cc greift über die APIs bereits existierender Dienste, wie etwa Unsplash oder Pexels auf deren Bestände zu und stellt sie gesammelt auf der eigenen Plattform bereit. Dabei erreichst du den Bildbestand zum einen per endlos scrollender Startseite, die während des Scrollens den Grid nachbefüllt. Zum anderen steht eine Freitextsuche zur Verfügung. Der Klick auf den Downloadbutton bringt dich zur Originalseite des jeweiligen Bildes auf dem jeweiligen Quelldienst.

Burst ist eine neue Bilderplattform aus dem Hause Shopify, was du leicht an der eingesetzten URL erkennen kannst. Die Bilder auf Burst unterscheiden sich sowohl thematisch, wie auch hinsichtlich ihrer Machart von den Bildern, die wir in multiplen ähnlichen Ansichten auf anderen Plattformen finden können. Shopify legt großen Wert auf professionelle Qualität. Bilder werden wöchentlich hinzugefügt. Wenn du auf ein dir gefallendes Bild stößt, kannst du es umstandslos herunterladen. Das Fotomaterial auf Burst kommt in Auflösungen von 13 Megapixeln. Eine Registrierung ist nicht erforderlich. Gefunden wird sehr einfach mittels Freitextsuche.

IM FREE ist eine kostenlose Ergänzung zum Dienst IM Creator und als solches, genau wie Burst von Shopify, eine Content-Marketing-Maßnahme. Nichtsdestotrotz erhältst du dort rund 5.000 hochwertige und vollkommen kostenlose Fotos, die du völlig frei verwenden kannst. IM FREE bietet eine Freitextsuche, aber auch sogenannte Collections, die thematisch zusammengehörige Bilder sammeln und sortiert anzeigen. Der Schwerpunkt liegt auf Natur und Cityscapes. Eine Registrierung ist nicht nötig.

Mit über 115.000 Fotos ist Stockvault eine der großen Datenbanken für frei zu nutzende, kostenlose Fotos. Hohe Auflösungen sind vorwiegend vorhanden und eine Registrierung ist nicht nötig zum Download. Gefunden wird per Freitextsuche oder über die außerordentlich detaillierte Kategorisierung. Stockvault versteht sich als Fotografen-Community und lebt vom Geben und Nehmen. Beteiligung ist also ausdrücklich erwünscht. Teilweise unterliegen die Fotos nicht der CC0. Die Lizenz ist jedoch stets beim konkreten Foto angegeben.

Unsplash hat mal ganz klein angefangen. Anfangs gab es 10 neue Fotos alle 10 Tage. Mittlerweile ist das Angebot auf über 200.000 Bilder gewachsen. Alle Fotos sind von hervorragender Qualität und in hoher Auflösung verfügbar. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.

StockSnap ist eine Gemeinschaft enthusiastischer Fotografen, die wöchentlich um ein paar Hundert Bilder wächst. Eine Registrierung ist nicht nötig, ermöglicht es dir aber, Bilder als Favoriten zu kennzeichnen und so stets schnell in deinem Account im Zugriff zu haben. Die Qualität changiert zwischen akzeptabel und hervorragend, wie man das eben bei einem Gemeinschaftsprojekt erwarten kann.

Stokpic gilt als eine der besten Ressourcen für kostenlose, frei zu verwendende Fotos. Gute Bilder sind in hoher Auflösung vorhanden. Eine Registrierung zum Download der Fotos ist nicht nötig.

Auf Gratisography von Ryan McGuire findest du mit Abstand die erstaunlichsten Bilder dieser Zusammenstellung. Ryan hat auf jeden Fall einen sehr schrägen Humor, aber einen professionellen Daumen am Abzug. Damit gehört Gratisography zu den besten Quellen für kostenfreie und frei zu verwendende High-Resolution-Fotos im Netz. Eine Registrierung zum Download der Bilder ist nicht nötig.

Auf Skuawk findest du ebenfalls gemeinfreie Fotos, denen allen eine hohe künstlerische Qualität gemein ist. Die Bilder sind handwerklich einwandfrei gemacht, liegen in hohen Auflösungen vor und können ohne Registrierung geladen werden. Suchen kannst du innerhalb des Dienstes nicht. Die Bilder werden in Kategorien zugänglich gemacht. Der Betreiber hat zusätzlich ein Premium-Angebot im Köcher.

Realistic Shots wandelt auf den Spuren von Unsplash. Hier findest du sieben neue Fotos alle sieben Tage. Wenn du den Besuch der Seite nicht zu einer Gewohnheit machen willst, kannst du den zugehörigen Newsletter abonnieren, der die Bilder allwöchentlich in dein Postfach spülen wird. Der Titel „Realistic Shots“ ist hier Programm. Du findest keine überdrehten Darstellungen überdrehter Situationen, sondern einfach realistische Schnappschüsse aus dem normalen Alltag. Dennoch halten die Fotos jeder Kritik stand. Regsitrieren brauchst du dich für den Download nicht.

FreePhotosBank bietet frei zu verwendende Fotos ohne den Zwang zur Namens- oder Quellennennung. Eine Registrierung ist nicht nötig, die Bilder können in großer Auflösung heruntergeladen werden.

Public Domain Pictures ist durchsuchbar, und bietet anständige Fotos in oftmals hoher Auflösung an. Es ist keine Registrierung zum Download der Bilder nötig.

Das Public Domain Archive ist seit etwa zwei Jahren inaktiv. Das bedeutet allerdings lediglich, dass es nicht mehr erweitert wird. Der vorhandene Fundus teils sehr sehenswerter Fotos bleibt vorerst erhalten. Wir empfehlen allerdings bis zur Klärung der Zukunft des Dienstes nicht, den Premium-Plan für 10 USD im Monat zu buchen.

Titania Foto ist eine weitere gute Ressource für Bilder der folgenden Kategorien: Landschaften, Stadt, Natur, sowie Essen & Trinken. Eine Registrierung ist zum Download der Bilder nicht nötig.

SplitShire bietet eine überdurchschnittlich hohe Qualität der Fotos, die zudem oftmals in hohen Auflösungen vorliegen. Eine Registrierung ist nicht nötig.

Kaboompics ist ebenfalls ohne Registrierung nutzbar. Die Fotos liegen in hoher Auflösung vor.

CreativeCommonsPhotos ist nach Kategorien oder mittels Freitext durchsuchbar. Die Fotos liegen in ihrer Mehrzahl in hohen Auflösungen vor. Eine Registrierung zum Download der Fotos ist nicht nötig.

Der Dienst ist nach Kategorien durchsuchbar, die Bilder liegen in hohen Auflösungen vor. Eine Registrierung zum Download der Fotos ist nicht nötig

Pic Jumbo wird vom Fotografen Victor Hanacek im Alleingang betrieben und mit Fotos versehen. Die Bilder sind gängigen Stockfotos von der Machart und der thematischen Ausrichtung sehr ähnlich und damit gut generisch zu verwenden. Auch für die Nutzung von PicJumbo ist keine Registrierung zum Download der Fotos nötig. Die Bilder liegen in hoher Auflösung vor und sind von sehr guter Qualität.

Negative Space versteht sich als Community von Fotografen, die einen etwas anderen Kamerafokus auf die Welt setzen. Hier soll es keine Allerweltsbilder geben, sondern stets welche mit dem besonderen Dreh. Für den Download ist keine Registrierung nötig. Die Fotos erreichst du entweder über das entspannte Browsen, die Freitextsuche oder die Kategoriesortierung.

Stockio ist eine ganz frische Website von den Machern des Webdesigner Depot. Neben kostenlos verwendbaren Fotos findest du hier auch kostenlos verwendbare Vektorgrafiken, Fonts, Videos und Icons. Einen Haken hat die Sache nicht. Die Bilder sind durchweg ansprechend. Gefunden wird per Freitextsuche.

Lebensmittelfotos ist eine Foto-Datenbank, die sich nur um frei zu verwendende Fotos von Lebensmitteln dreht. Die Bilder sind in hoher Auflösung vorhanden und es besteht kein Registrierzwang zum Herunterladen der Bilder. Die Aktualisierungsfrequenz ist in den letzten Jahren stark gesunken, aber da sich Lebensmittel optisch kaum modernisieren, kannst du die Fotos von Brötchen und anderen Kulinarien auch heute noch bedenkenlos verwenden.

Foodie’s Feed ist eine weitere Plattform, die sich auf Lebensmittelfotos spezialisiert hat. Eine Registrierung ist nicht nötig. Die Bilder liegen in verschiedenen Auflösungen vor.

Foodshot konzentriert sich ebenfalls auf Lebensmittel-Bilder. Für den Download ist eine Registrierung nicht erforderlich. Erst, wenn du die Community-Features, etwa das Liken der Fotos oder das Gruppieren thematisch ähnlicher Bilder zu sogenannten Foodboards nutzen willst, musst du dich registrieren. Die Fotos sind allesamt kostenlos, können aber auch bezahlt werden.

Auf Foodie Factor findest du mehr als 1.200 hochauflösende Lebensmittelfotos, die allesamt qualitativ überzeugen. Diese Bilder wären sogar in professionellen Rezptbänden eindrucksvoll einsetzbar. Eine Registrierung ist für den Download nicht erforderlich. Es steht eine Freitextsuche für den schnellen Findeerfolg zur Verfügung.

FreeRangeStock bietet Tausende von guten Fotos in hoher Auflösung. Allerdings ist eine Registrierung Voraussetzung zum Download der Bilder.

Dieser Dienst ist auf Fotos spezialisiert, die sich Farben zuordnen lassen. Es kann nach Farben gesucht werden, was besonders praktisch für Webdesigner ist. Die Fotos liegen in hoher Auflösung vor. Eine Registrierung ist zum Download der Bilder nicht nötig.

Free Nature Stock ist eine Datenbank für reine Naturfotos. Eine Registrierung ist nicht nötig. Die Bilder liegen in hohen Auflösungen vor.

Free Stock Image Point bietet zum Teil wirklich gute, brauchbare Fotos, die jedoch nicht immer auch in hoher Auflösung vorliegen. Eine Registrierung ist nicht nötig.

ISO Republic ist einer der älteren Vertreter unserer Zusammenstellung. Hier werden zum Teil hervorragende Fotos geboten, die auch in hoher Auflösung vorliegen. Eine Registrierung zum Download der Fotos ist nicht nötig. Gefunden wird per Freitext oder Kategorie.

Jéshoots bietet eine kleine Datenbank mit schönen Fotos, die nach Kategorie durchsuchbar ist. Eine Registrierung zum Download der Fotos ist nicht nötig.

Wer dringend Vintage/Retro-Bilder braucht, ist hier an der richtigen Adresse. Die Bilder stammen zumeist aus öffentlichen Archiven und unterliegen keinen bekannten Restriktionen. New Old Stock wird aktuell gepflegt. Die Fotos liegen zumeist in hoher Auflösung vor. Es ist keine Registrierung zum Download nötig.

Überwiegend bietet Pickup Image Naturfotos in verschiedenen Auflösungen. Eine Mitgliedschaft ist Voraussetzung zum Download. Allerdings lassen sich die Fotos über die “View”-Schaltfläche auch ohne Registrierung downloaden. “View” anklicken, dann Rechtsklick auf das Foto und “Speichern unter” wählen.

Picography ist eine eher kleine Datenbank mit wenigen Hundert Bildern, die jedoch den Download lohnen und in hoher Auflösung vorliegen. Eine Registrierung zum Download der Fotos ist nicht nötig. Eine Freitextsuche hilft beim Finden.

RGBStock bietet eine sehr umfangreiche Datenbank mit Fotos verschiedenster Auflösungen. Eine Registrierung zum Download ist erforderlich.

Skitterphoto ist eine eher kleine Foto-Datenbank, die sich nach Kategorien durchsuchen lässt. Gute Bilder sind in hoher Auflösung vorhanden. Eine Registrierung zum Download der Fotos ist nicht nötig.

Die Smithonian Institution bietet an die 3.000 freie und kostenlose Retro-/Vintage-Fotos in verschiedenen Auflösungen. Es ist keine Registrierung nötig zum Download der Bilder.

Little Visuals bringt alle 7 Tage 7 neue Fotos in High-Resolution-Qualität. Diese lassen sich entweder per .zip-Archiv downloaden oder per E-Mail zusenden. Ältere Fotos können aufgelistet und heruntergeladen werden, ohne sich registrieren zu müssen.

Crow the Stone ist ein kleiner Dienst im Stil von Unsplash, kann allerdings nicht dieselbe hohe Fotoqualität liefern. Hohe Auflösungen der Bilder sind vorhanden und eine Registrierung ist zum Download der Fotos nicht nötig.

Der Fotograf Jonas Nilsson Lee stellt einige seiner High-Resolution Aufnahmen zum kosten- und lizenzfreien Download zur Verfügung. Eine Registrierung ist nicht nötig.

Epicantus liefert High-Resolution Fotos, die speziell für Landing-Pages und als “Hero”-Hintergrundbild gedacht sind. Gute und interessante Fotos sind etliche dabei. Es ist keine Registrierung zum Download der Bilder nötig.

Free Refe ist ein kleiner Dienst mit ansprechenden Fotos, die nicht durchgehend in hoher Auflösung vorliegen. Es ist keine Registrierung zum Download der Bilder nötig.

Auch Jay Mantri wandelt auf Unsplash-Pfaden. Jeden Donnerstag wird die Seite mit 7 neuen Fotos aktualisiert. Die Fotos sind von sehr guter Qualität und liegen in hohen Auflösungen vor. Es ist keine Registrierung zum Download der Bilder nötig. Suchen oder Sortieren kannst du nicht. Jay Mantri wird im Liveblog-Style über Tumblr geführt und ist somit eher was für genießerisches Stöbern als gezieltes Suchen.

Life of Pics ist eine Fotografen-Community mit hervorragenden Bildern. Fotos findest du per Freitextsuche oder über das Blättern in den Galerien. Alle Bilder liegen in hohen Auflösungen vor. Es ist keine Registrierung zum Download der Bilder nötig. Nur wenn du an der Community teilnehmen willst, benötigst du einen kostenlosen Account.

MMT wird jede Woche mit neuen Bildern aktualisiert. Gute Fotos sind dabei, überwiegend aus der Kategorie Natur und Landschaften. Hohe Auflösungen sind vorhanden und eine Registrierung ist zum Download nicht nötig.

Moveast (Move East – sich nach Osten bewegen) stellt High-Resolution-Bilder von Reisen zum freien Download und der freien Verwendung bereit. Die fotografierten Reiseziele gehen von Instanbul bis Kathmandu. Eine Registrierung ist zum Download der Bilder nicht erforderlich.

Snapographic ist ein kleiner Dienst mit interessanten Fotos für spezielle Anwendungsbereiche. Für Hero-Bilder der Kategorie Landschaften ist der Dienst sehr gut nutzbar, da alle Bilder in sehr hohen Auflösungen vorliegen. Eine Registrierung ist zum Download der Bilder allerdings nötig.

Dieser kleine Dienst bietet eine richtig interessante Auswahl von Fotos rund um das Thema Startup. Alle Bilder liegen in sehr hohen Auflösungen vor und eine Registrierung ist nicht nötig zum Download.

CC0-Fotos.de ist ein kleiner deutscher Dienst mit Fotos, die unter der CC0-Lizenz, also quasi gemeinfrei, vertrieben werden. Die Seite des deutschen Fotografen Dirk Einecke beherbergt rund 800 Bilder in hoher Auflösung. Suchen kannst du im Portfolio nicht, sondern lediglich grob nach Schlagwörtern sortieren. Die Qualität der Bilder ist unterschiedlich. Eine Registrierung ist für den Download weder nötig, noch möglich.

Dreamstime ist kein vollständig kostenloser Dienst, jedoch besitzt er eine eigene Sektion für kostenfreie, frei und ohne Namensnennung zu verwendende Fotos. Eine Registrierung ist zum Download erforderlich.

Fazit

In dieser umfangreichen Liste findest du bestimmt den richtigen Anbieter für das gerade gesuchte Foto. Für wirklich gute Fotos muss man nicht immer gleich Geld ausgeben, etwas Zeit in die Suche zu investieren, reicht vollkommen aus. Diese Liste sollte Bestandteil deines Werkzeugkastens werden, denn eine umfangreichere wirst du im Netz schwer finden. Gute Fotos liefert jedenfalls jede der vorgestellten Quellen.

Wenn du dich um das Auskommen der Fotografen sorgst, so sieh es mal anders herum. Auch im Webdesign gibt es viele Anbieter kostenloser Elemente. Das geschieht in aller Regel aus nachvollziehbaren Gründen. Manche wollen Bekanntheit erzielen, andere wollen der Community etwas zurückgeben, wieder andere wollen ihr Talent zeigen. Egal, welche Motivation dahinter steckt, jeder Anbieter tut es freiwillig. Lassen wir also doch diese Entscheidung bei denen, die sie zu treffen haben, den Fotograf*innen (#durchgegendert).

