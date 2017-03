Jupiter: Premium-WordPress-Theme für Designer und Nichtdesigner

ist seit 1994 im Netz unterwegs, aber bereits seit über 30 Jahren in der IT daheim. Seit Anfang des neuen Jahrtausends schreibt er für diverse Medien, hauptsächlich zu den Themenfeldern Technik und Design. Man findet ihn auch auf Twitter und Google+ .

Für das individuelle Design hat Artbees auch frische Ideen am Start. So kannst du etwa SVG-Formen als Container für deine Icons verwenden und sie zusätzlich mit Farbverläufen ausstatten. Mit Farbverläufen versiehst du auch Überschriften und Buttons, wenn dir der Sinn danach steht. Und das sind nur die neuen Features der Version 5.

Das riesige Template-Portfolio ist nicht die einzige Möglichkeit, das Design zu deinem eigenen zu machen. Mir gefällt besonders die Vielfalt an unterschiedlichen Header-Styles. 18 verschiedene Gestaltungen für den Navigations-Header deiner Website kannst du wählen. Einfügen kannst du selbigen dann, anders als der Name vermuten lässt, nahezu überall. Sogar ein sehr ansehnlicher Onlineshop kann mit Jupiters Designs betrieben werden.

Als wären Artbees nach unserer Serie zu WordPress-Performance vorgegangen, haben sie an allen möglichen Ecken und Enden das letzte Quäntchen Speed rauskonfiguriert. Sogar an das Laden von Styles und Scripten nur im Bedarfsfalle haben sie gedacht.

In der Tat ist Jupiter geeignet, alles umzusetzen, was du dir vorstellen oder auch nicht vorstellen kannst. Dabei legen die Entwickler besonderen Wert auf die Feststellung, dass Jupiter, egal in welcher Ausprägung, stets enorm performant bleibt.

Dass es Artbees Themes mit Jupiter ernst ist, siehst du schon daran, dass sie es seit 2013, also jetzt im fünften Jahr, kontinuierlich weiterentwickeln. Ich checkte die Zahlen mehrmals, so unglaubwürdig erschien mir diese Art von Durchhaltevermögen, oder positiver: Commitment, heutzutage zu sein.

Noch erfolgreicher allerdings ist Jupiter , das Artbees Themes als das einzige echte Mehrzwecktheme am Markt bezeichnet. Über 55.000 Nutzer kann das Theme für sich reklamieren. Die Flexibilität von Jupiter liegt vor allem in der Tatsache begründet, dass es mit inzwischen 125 enthaltenen, fertig gestalteten Templates schon out-of-the-box die meisten denkbaren Anwendungsfelder abdecken kann.

You are going to send email to