JavaScript und Suchmaschinen: Das solltest du beachten

Denis Potschien ist seit 2005 freiberuflich als Kommunikationsdesigner tätig, seit Anfang 2010 im Kreativkonsulat in Iserlohn, einem Büro für Gestaltung und Kommunikation. Dort betreut er kleine und mittelständische Unternehmen ebenso wie kommunale Körperschaften und Organisationen aus Südwestfalen und dem Ruhrgebiet. Als Webdesigner und -entwickler gehören HTML5 und CSS3 zu seinen Kernthemen, weshalb er dazu 2013 ein Buch geschrieben hat. „ Pure HTML5 und CSS3 “ richtet sich an alle, die Vorkenntnisse haben, sich aber bisher mit HTML5 und CSS3 nicht oder nur am Rande beschäftigt haben.

So hilft dir zum Beispiel die „ Search Console “ von Google. Unter „Crawling“ findest du die Funktion „Abruf wie durch Google“. Hier kannst du dir deine Website für Desktop- oder Mobilgeräte so darstellen lassen, wie Google sie tatsächlich crawlt.

Entscheidest du dich dazu, Inhalte ausschließlich per JavaScript zu laden (also nicht nach dem „ Progressive Enhancement “-Prinzip), solltest du testen, ob Suchmaschinen deine Inhalte tatsächlich korrekt und vollständig sehen und crawlen können.

Ob mit oder ohne JavaScript: In jedem Fall ist es wichtig, dass deine Inhalte semantisch korrekt ausgezeichnet sind. Auch Überschriften, die per JavaScript geladen werden, müssen mit den entsprechenden HTML-Elementen ausgezeichnet werden.

Wichtig ist, dass du per „pushState()“ immer korrekte URLs erzeugt, die immer auch per JavaScript den richtigen Inhalt besitzen. Eine falsche Push-State-URL, die keine neuen Inhalte lädt, führt möglicherweise dazu, dass es du doppeltem Content kommt. Und das wiederum mögen Suchmaschinen ja auch nicht.

Da Google URLs, die ausschließlich per Push-State-API realisiert werden, nicht indizieren kann, muss jede per „pushState()“ erstellte URL immer auch eine „real existierende“ URL besitzen.

Dank der Push-State-API von JavaScript ist es mittlerweile ja möglich, die URL einer Seite zu beeinflussen. So kannst du die komplette Navigation einer Seite per JavaScript realisieren, indem du per „pushState()“ die im Browser dargestellte URL änderst und gleichzeitig per JavaScript Inhalte lädst und ersetzt.

Oftmals werden Events eingesetzt, um per JavaScript Inhalte einer Website zu ändern. Hier gilt, dass Suchmaschinen in der Regel nur solche Inhalte berücksichtigen, die über Load-Events geladen werden.

Zunächst einmal sei gesagt, dass die Zeiten vorbei sind, in denen Suchmaschinen mit JavaScript gar nichts anfangen konnten. Waren per JavaScript geladene Inhalte früher unsichtbar für Suchmaschinen, haben die Suchmaschinen mittlerweile dazugelernt. Und wenn ich von Suchmaschinen spreche, ist natürlich vor allem Google gemeint. Denn der Suchriese ist nach wie vor das Maß aller Dinge.

